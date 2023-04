¡Un nueva historia para los fanáticos! El universo de Star Wars confirmó otra trilogía con Daisy Ridley

En medio del boom de las series spin-off de Star Wars, LucasFilm confirmó que tres nuevas películas están en camino.

Kathleen Kennedy, presidenta del estudio, hizo el anuncio en la Star Wars Celebration en Londres este 7 de abril.

La primera película de la franquicia estará dirigida por James Mangold, quien también dirigió la próxima película de Indiana Jones, que se estrenará este año. La primera película de la nueva trilogía explorará “los primeros Jedi que empuñan la fuerza”, según Kennedy.

La segunda cinta estará dirigida por el cocreador de The Mandalorian, Dave Filoni. Esta película enlazará con el universo de la serie y será un “evento cinematográfico” sobre la “escalada de la guerra entre el remanente Imperial y la Nueva República”. Temporalmente estará ambientada entre Return of the Jedi y The Force Awakens.

La última película estará dirigida por la directora de Ms. Marvel, Sharmeen Obaid-Chinoy, y se situará 15 años después de The Rise of Skywalker. Esta película estará ambientada en una época descrita como la “Nueva Orden Jedi” y verá el regreso de Daisy Ridley como Rey.

El regreso de Rey

Ridley también apareció en la convención para confirmar su papel en el proyecto. “Estoy encantada de estar en las celebraciones con todos ustedes en Londres. Gracias Sharmeen por tenerme de vuelta, estoy muy emocionada de continuar este viaje“, dijo la actriz.

A pesar de que concluyó su parte en el universo Star Wars con The Rise of Skywalker en 2019, la actriz británica ya había insinuado que podría regresar a la franquicia intergaláctica.

En declaraciones a IMDb en el Festival de Cine de Sundance 2023, se le preguntó a Ridley si volvería a la franquicia: “Quiero decir, estoy abierta a una llamada telefónica: estoy buscando empleo”.