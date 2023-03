“Avatar 3”: primera imagen y lo que se sabe de la película hasta ahora

Avatar 3 es una realidad y poco a poco se dan a conocer nuevos detalles, incluso ya se compartió la primera imagen conceptual que nos permite hacernos una idea de lo que viene.

Bajo el título de El camino del agua, la segunda entrega logró un gran éxito en los cines de todo el mundo, a tal nivel de posicionarse como la tercera película más taquillera de la historia, con más de $678 millones.

Esta situación le dio un gran espaldarazo a James Cameron y compañía para continuar con la saga. Además, genera altas expectativas en torno a la tercera parte que ya fue confirmada e incluso se encuentra en desarrollo.

A comienzos de este año 2023 ya se tenía información básica sobre lo que veremos en la próxima película. Uno de los aspectos más destacados es que se presentará una nueva tribu de los Na’vi relacionada con el fuego.

También se contemplan nuevos ecosistemas; “hay selva tropical, hay ártico, hay desierto, hay océano“, adelantó Cameron en una reciente entrevista.

“No solo tuvimos que hacer el diseño de criaturas, sino que tuvimos que hacer el diseño cultural, e imaginar cómo serían estas diferentes adaptaciones Na’vi a estos diferentes biomas”, explicó.

La imagen recientemente liberada de Avatar 3 parece ser un arte conceptual, precisamente, de este nuevo escenario que nos adelanta el director.

FIRST LOOK at the Volcanic Region of the “Ash People” a villainous Na’vi clan from the upcoming Avatar 3, courtesy of The Way of Water Special Features!#Avatar #Avatar3 #AvatarSequels #AvatarAshPeople pic.twitter.com/khtw2YmT5n — Discovering Pandora (@discoverpandor4) March 28, 2023

Los Na’vi de fuego

En la imagen publicada por una cuenta de Twitter dedicada a la saga, Discovering Pandora, se puede apreciar parte de esos nuevos ecosistemas, pero lo más llamativo es el aspecto vinculado al fuego.

Dentro de la composición logra destacar un imponente volcán, algo que se diferencia de lo que hemos visto hasta ahora en las dos cintas, donde predomina el agua y la vegetación.

Esto tendría directa relación con la nueva tribu, los Na’vi de fuego. Hay que recordar que Cameron anticipó que “el fuego estará representado por la ‘gente de la ceniza‘”.

“Quiero desvelar otro lado de los Na’vi, porque de momento solo he mostrado su lado bueno. En las primeras películas hay ejemplos de humanos muy negativos y de Na’vi muy positivos. En Avatar 3 lo haremos a la inversa“, explicó el cineasta en su momento.

Otras regiones

La misma cuenta dedicada a Avatar compartió otros dos artes conceptuales en los que se puede observar otros paisajes bioclimáticos; desértico y ártico.

De igual manera, es importante destacar que, por el momento, estos escenarios no tienen ninguna tribu Na’vi asociada para las próximas películas.

En ambas imágenes se pueden ver grandes rocas e incluso montañas flotando en el cielo, lo que da cuenta de otra eventual puesta en escena que maravillará al público.