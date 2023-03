“¡Qué pedazo de serie es!”: El espectacular cierre de la primera temporada de The Last Of Us

Este domingo por la noche, la primera temporada de The Last Of Us llegó a su final, en un esperado capítulo para los fanáticos de la serie, adaptación de uno de los videojuegos más aclamados del último tiempo.

En solo 43 minutos, Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) se volvieron a robar los corazones de los fanáticos de la serie, en una adaptación que tiene maravillado a todo el mundo.

Tal como se puede apreciar en el videojuego, el capítulo rondó en la lucha de Joel por rescatar a Ellie de una operación donde, supuestamente, sería parte de la salvación, de lo que queda de mundo, al ser inmune a la enfermedad que azotó a todos.

*Alerta de spoilers*

Tras ser expulsado del hospital donde terminaron ambos, Joel atacó a sus captores y uno por uno los fue eliminando hasta llegar a la sala donde Ellie estaba por ser intervenida.

Luego de rescatarla, Joel se enfrentó a Marlene (Merle Dandridge) para terminar de rescatarla del centro médico, no teniendo más opción que matarla para que no la volviera a buscar.

Previo a todo ello, los fanáticos de la serie se maravillaron con una de las escenas más icónicas del videojuego, donde Joel y Ellie se encuentran con una jirafa, le dan de comer y luego ven a otra manada de dichos animales en el horizonte del juego.

El capítulo y temporada finaliza con los protagonistas arribando a Wyoming, y con una confesión por parte de Ellie, lo que dará pie a una segunda temporada que es sumamente esperada por los seguidores del videojuego, y de la serie.

Los comentarios que dejó The Last Of Us

Creo que todos esperábamos esta escena y fue tan hermosa como la imaginábamos 🥹 #TheLastOfUs pic.twitter.com/hYw3KmvO4v — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) March 13, 2023

Joel Miller haciendo lo posible para salvar a las chicas que más quiere #TheLastOfUs #TheLastOfUsHbo pic.twitter.com/8K2xxL5XpF — Levi |THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) March 13, 2023

la escena del hospital, Joel matando a todos los soldados para rescatar a Ellie, simplemente perfecta, es cine 🚬#TheLastOfUs pic.twitter.com/473OSN3XpJ — •ʙᴇʟᴇɴ• (@belxauron) March 13, 2023

ESTA ESCENA ES HERMOSA Y CALCADA DEL JUEGO ME ENCANTA#TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/9O50xfkV2A — URIEL |🇦🇷⭐⭐⭐ (@Urielipa574n) March 13, 2023

La escena de The Last of Us que todo el mundo estaba esperando, una verdadera obra de arte. pic.twitter.com/JUObzIPG97 — Indie 505 (@Indie5051) March 13, 2023

El mayor acto de amor que hizo Joel a Ellie fue salvarla, m@t@r a todos y mentirle en su cara para protegerla… #TheLastOfUs #TLOU pic.twitter.com/ye8UFngebW — Everson Mayén (@everson_mayen) March 13, 2023