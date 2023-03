¿Se enojó? La comentada reacción de Angela Bassett tras perder el Oscar a Mejor Actriz de Reparto

La noche del pasado domingo 12 de marzo se celebró la 95ª edición de los Premios Oscar y uno de los momentos más llamativos fue la reacción de Angela Bassett tras perder en la categoría a la cual fue nominada.

No hay duda de que los reconocimientos individuales, además de la Mejor Película, son los puntos más esperados y comentados de la ceremonia. Esta vez no fue la excepción y la ceremonia de este año contó con un factor especial que se viralizó en redes sociales.

El hecho sucedió específicamente con la entrega del premio a la Mejor Actriz de Reparto. Bassett, quien fue nominada por su papel en Wakanda Forever, competía con Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (Los espíritus de la isla), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) y Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once).

En definitiva, fue Lee Curtis quien se quedó con la estatuilla y festejó su primer Oscar tras una basta carrera de 45 años con un emotivo discurso. Su reacción fue bastante eufórica y expresiva al ser anunciada.

Respecto a sus colegas, Hsu, con quien compartió set en el proyecto que la llevó a ganar, también se mostró muy feliz. Chau y Condon aplaudieron con una sonrisa en el rostro felicitando a Jamie.

Sin embargo, la actitud de Angela fue objeto de críticas y análisis en redes sociales. Esto, porque la intérprete de 64 años no tuvo la mejor reacción. Se le vio atónica y resignada, no sonrió ni aplaudió.

Hasta el momento, la actriz no ha declarado de manera oficial en torno a este tema, ni tampoco ha utilizados las redes sociales para dar algún tipo de explicación.

Angela Bassett’s reaction to Jamie Lee Curtis’ name being called…you can tell how much that Oscar would have meant to her. she is, was, and always will be incredible. I better see her on that stage SOON pic.twitter.com/oHDfuDUksG

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 13, 2023