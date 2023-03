Se acerca Harley Quinn: Filtran nuevas imágenes de Lady Gaga en rodaje del “Joker 2”

La pasada noche de domingo, en la previa de los Premios de la Academia 2023 —Los Oscar–, comenzaron a circular en redes sociales nuevas imágenes de la cantante Lady Gaga interpretando a “Harley Quinn” en el Joker 2, cinta que se estrenará bajo el nombre de “Folie à Deux”.

En los registros compartidos —principalmente por cuentas dedicadas a la artista estadounidense— se puede ver a la actriz vistiendo un abrigo, bufanda, y un gorro que cubre su cabellera rubia intensa, en medio de una calle.

Lady Gaga on the set of ‘Joker 2.’ pic.twitter.com/uqRs3UIzxY

Pero no solo fotografías fueron compartidas, ya que también circuló un video de Lady Gaga o “Harley Quinn” grabando una escena en el set del Joker 2, rompiendo una ventanal.

FIRST LOOK: Lady Gaga on the set of "Joker: Folie à Deux." https://t.co/fsUwsqpN50

— Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 12, 2023