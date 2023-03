“Joker: Folie à Deux”: filtran video desde el set de grabación de la película

Durante el fin de semana se filtraron varias fotos desde el set de Joker: Folie à Deux, la secuela de la exitosa película del universo de DC.

La secuela volverá a estar escrita y dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix como el príncipe payaso del crimen, pero con un importante giro.

Y es que Joker: Folie à Deux y, al parecer, es un musical. Pero eso no es todo, ya que la secuela podría estar contada enteramente desde la perspectiva de Harley Quinn, que será interpretada por la mismísima Lady Gaga.

El rodaje comenzó el año pasado, y aunque no tenemos ningún vistazo oficial, varias filtraciones desde el set nos dan nuestro primer vistazo al Joker de Joaquin Phoenix en acción en Gotham.

Un video filtrado anticipa una frenética y enigmática escena de la cinta, en la que distintas versiones del Joker persiguen a Joaquin Phoenix por las calles de Ciudad Gótica.

Esto ya nos indica que Fleck logró salir de Arkham, el manicomio y prisión en el que acabó encerrado en la primera película. Por lo que presumiblemente conseguirá escapar y desatar su locura.

Joaquin Phoenix in full costume on set of Joker: Folie à Deux yesterday in LA. Check out our full image gallery: https://t.co/JPWlJAKPuw pic.twitter.com/NpkscS7vMG

— Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) March 5, 2023