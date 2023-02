“Rápidos y Furiosos 10”: revelan un teaser con nuevas imágenes de los protagonistas

Durante las últimas horas se liberaron nuevas imágenes oficiales de Rápidos y Furiosos 10, presentando a los protagonistas que continuarán con la historia.

Desde que se confirmó la realización del film, y posteriormente el inicio de sus grabaciones, los fanáticos se mantienen atentos a cómo seguirá la saga. Además, cada actualización y noticia hace crecer las expectativas.

El proyecto sigue avanzando, aunque no exento de polémicas, pero lo cierto es que se pudo sacar adelante de la mejor manera y ya cada vez falta menos para su estreno.

Hace poco más de una semana se presentó el primer póster promocional que refleja a Dominic Toretto un tanto nostálgico, con angustia, quizás un poco preocupado. Esto ya anticipa lo que podríamos ver en la próxima película.

Ahora, desde Universal Pictures, mediante las redes sociales de Fast X, se compartió un video donde se muestran a los personajes que protagonizarán el film. Además, anuncian que ya se pueden adquirir los tickets para el estreno (solo en Estados Unidos).

En el registro podemos ver a Toretto en su legendario Dodge Charger y el resto del equipo, incluyendo a aquellos que se fueron sumando con el pasar de los años. También podemos ver a Dante, personaje de Jason Momoa que representa una nueva amenaza para la familia.

When everything’s on the line, family rides together. Get #FASTX tickets now: https://t.co/bNomRcmhTo pic.twitter.com/Hzk1jv1nXI

— The Fast Saga (@TheFastSaga) February 10, 2023