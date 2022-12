Gal Gadot regresará a “Rápidos y Furiosos 10”

Durante las últimas horas se anunció una gran noticia para los fanáticos de Rápidos y Furiosos, anticipando el sorpresivo regreso de Gal Gadot a la décima entrega.

Según un informe de The Direct, la actriz volverá a la franquicia para interpretar nuevamente a Gisele Yashar, a quien vimos por primera vez en Fast & Furious (2009), marcando el debut de Gadot en la gran pantalla.

Poco a poco se han ido conociendo los detalles de la penúltima película de la saga, con mucha información y no exenta de polémicas. Sin embargo, el último reporte sorprendió al público.

Hay que recordar que Gisele murió en Fast & Furious 6 (2013) para salvarle la vida a su compañero, Han (Sung Kang), o al menos es lo que se tiene en consideración. Es por esto que su retorno a la historia es bastante llamativo.

Por el momento no se ha especificado de qué manera tendremos de regreso a Gal Gadot (Gisele) en Rápidos y Furiosos 10. Podría ser para una secuencia especial de flashback o buscarán la forma de darle un giro a su supuesta muerte.

De todas formas, hay que tener en cuenta que no sería la primera vez que la franquicia apueste por este tipo de vuelcos en la historia. Anteriormente, vimos que hicieron lo propio con Han, quien también volvió a pantalla luego de su muerte.

Ahora solo queda esperar a ver cómo se desarrolla la próxima película de la cual no se conoce mucho respecto a la trama, pero sí que contará con importantes rostros, nuevos y retornados.

