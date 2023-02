James Gunn apuntó contra el DC Universe de Zack Snyder

James Gunn presentó esta semana sus planes para reestructurar el DC universe, pero también tuvo duras palabras para lo hecho anteriormente por Zack Snyder.

Tras un largo tiempo de espera, finalmente se conoce la hoja de ruta para el Capítulo 1 de la nueva etapa de la franquicia de superhéroes.

Con varios títulos y grandes cambios en la forma de concebir el universo cinematográfico desde sus protagonistas, la nueva visión de Gunn generó opiniones divididas.

Desde hace un tiempo, varios fanáticos han utilizado las redes sociales para criticar la forma de trabajo del nuevo jefe del UEDC. Incluso comenzaron a revalorar el denominado Snyderverse, calificándolo como mejor opción que lo propuesto por James.

Esta visión se ha planteado fuertemente entre algunos fanáticos de la saga que han hecho tendencia el hashtag #FireJamesGunn. El disgusto se ha hecho notar, así como también el apoyo a lo hecho por Snyder.

Ante todo esto, James Gunn aprovechó una rueda de prensa oficial para cuestionar la idea general que une a los títulos de Zack Snyder en el DC Universe.

Crítica al Snyderverse

El director de El Escuadrón Suicida (2021) y Peacemaker (2022) apuntó a una falta de cohesión y coherencia en el antiguo Universo Extendido de DC.

Además, expresó la intención que tiene de darle mayor sentido a las historias de los personajes y poder entregar productos de calidad que beneficie a todas las partes.

“Quiero cuidar de estos personajes. Todos sabemos que ha sido un camino duro para muchos de ellos durante los últimos años. Pensé que sería un desafío, pero creo que también es una posibilidad para crear algo realmente maravilloso con ellos”, mencionó.

“¡Han tenido una historia de mierda!“, enfatizó, haciendo referencia al pasado del UEDC con el Snyderverse, haciendo hincapié en lo negativo de lo expuesto en pantalla de la mano de Zack.

“Creo que, básicamente, no había nadie que se preocupara por idear nada y estaban dando IPs a cualquier creativo que sonriera a quienquiera que estuviera al mando”, agregó.

Poca claridad

Gunn cuestión que había un UEDC “que luego se convirtió en la Liga de la Justicia de Joss Whedon, pero también se convirtió en el Snyderverse, que se convirtió en esto”.

“Y luego tenemos Wonder Woman y Wonder Woman 2, que ni siquiera coincide con lo que sucedió en la primera Wonder Woman. Y luego tenemos el Arrowverse”, añadió.

“Incluso, luego llegamos nosotros con El Escuadrón Suicida y Peacemaker. ¿Qué es exactamente eso?, ¿Cómo podemos coger estas cosas y hacer que tengan sentido, unificarlas y hacer que sean un universo real, un mundo real?”, se cuestionó en un tono reflexivo.