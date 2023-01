The Last of Us estrenará su tercer capítulo este domingo: ¿Dónde y a qué hora ver el nuevo episodio?

Un nuevo episodio de la aplaudida serie The Last of Us se estrenará durante este fin de semana, el cual continuará la historia tras lo sucedido en el segundo capítulo.

En la reciente entrega, se pudo ver cómo las tratativas de Joel y Tess continúan con el objetivo de llevar a Ellie a las “Luciérnagas“. Sin embargo, al final del episodio, se pudo ver como Tess sacrificó su vida tras ser infectada para que los otros pudieran continuar con su camino.

Según se vio en el adelanto entregado por HBO, en este tercer capítulo debutarán dos importantes personajes para la trama: Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), quien es compañero de Bill en el videojuego, y donde conoceremos cómo fue que se conocieron.

Episode 3, “Long Long Time”

Sunday night on HBO@TheLastofUsHBO pic.twitter.com/na7dg1Yy1o — Nick Offerman (@Nick_Offerman) January 26, 2023

¿Cuándo y a qué hora ver el primer episodio de The Last of Us?

La serie estrenará el tercer episodio este domingo 29 de enero a las 23:00 horas.

¿Dónde ver la serie?

La historia, protagonizada por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se podrá ver mediante el canal de HBO, y también por su plataforma de streaming, HBO Max.

Tráiler