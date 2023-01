The Last of Us: estrenan adelanto del tercer capítulo de la serie

Ya tenemos un nuevo adelanto del tercer capítulo de la nueva serie de HBO, The Last Of Us, protagonizada por el chileno Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie).

Esta propuesta audiovisual está basada en el popular videojuego del mismo nombre y se estrenó el pasado domingo 15 de enero, con gran éxito. Es más, se convirtió en el estreno más visto en la plataforma de streaming HBO Max, con más de 10 millones de espectadores.

¿Qué pasará en el tercer capítulo?

En este adelanto del tercer capítulo se puede apreciar a Joel y Ellie, de camino a la casa de Bill (Nick Offerman) en Lincoln, esto, con el fin de cumplir con el último deseo de Tess (Anna Torv): pedir ayuda para que la adolescente pueda ser la pieza clave de una vacuna.

Además, en este tráiler se puede apreciar la aparición de Frank (Murray Bartlett), quien es compañero de Bill en el videojuego, y al parecer, en esta tercera parte de la serie, conoceremos cómo fue que se conocieron.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el nuevo capítulo?

El tercer capítulo The Last of Us se estrenará en la pantalla de HBO y en la plataforma de streaming HBO Max este domingo 29 de enero a las 23:00 horas en Chile.