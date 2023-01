Pedro Pascal será el anfitrión de Saturday Night Live junto a Coldplay como invitado musical

Pedro Pascal, el actor chileno más exitoso de los últimos tiempos, agregará un nuevo logro a su carrera: será el anfitrión de la próxima edición de Saturday Night Live el próximo 4 de febrero.

Coldplay será el invitado musical de la noche. La banda británica de indie pop de Chris Martin hará su séptima aparición en el programa mientras continúa con su gira mundial Music Of The Spheres.

Pedro Pascal and @coldplay are here next week!!! pic.twitter.com/kX10h71VEx — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) January 26, 2023

En la cima de su carrera

Este será el debut en SNL de Pascal, que actualmente está en la cima de su carrera. El actor protagoniza The Last Of Us, la adaptación de HBO de los videojuegos de PlayStation del mismo nombre. La serie se estrenó el 15 de enero y ya ha batido múltiples récords de audiencia.

La serie está ambientada 20 años después de la destrucción de la civilización moderna y sigue a Joel (Pascal), un curtido superviviente que es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona en cuarentena.

Lo que empieza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, en el que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Pascal también interpreta al personaje principal de The Mandalorian, la serie de Star Wars en Disney+, que estrenará su tercera temporada en marzo.