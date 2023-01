Pedro Pascal se ha posicionado como uno de los actores más populares del último tiempo y hoy vuelve a llamar la atención al expresar su deseo de sumarse a Marvel Studios.

Su rol protagónico en The Mandalorian y el próximo estreno de The Last of Us, mantienen vigente al actor chileno. Se trata de dos títulos bastante potentes, incluso uno de ellos antes de su lanzamiento.

Estos trabajos se le suma su participación en Game of Thrones, Narcos, y algunas películas como The Unbearable Weight of Massive Talent, Kingsman: el círculo dorado, entre otras.

Así, con una trayectoria que ha ido creciendo en todo sentido, Pascal ya tendría en mente cuál es su próximo desafío. Si bien no está muy alejado de lo que ha hecho, destacaría por ser parte del grupo de actores que forman parte de Star Wars y Marvel.

Con miras en el UCM

En una reciente conversación con WIRED, el intérprete de 47 años fue bastante claro respecto a sus intenciones a futuro. Su idea es sumarse al género de superhéroes, como tantos otros actores hoy en día, que quizás antes no lo venía muy atractivo.

“Quiero estar en las películas de Marvel Studios“, mencionó Pedro Pascal. De esta manera, suma su nombre a la larga lista de candidatos que los fanáticos proponen para el UCM.

Hay que tener en cuenta que el Universo Cinematográfica de Marvel sigue expandiéndose y tiene planes para varios años más. En este sentido, no sería muy difícil encontrarle un papel.

Sin embargo, bajo este mismo punto hay que considerar que trabajar en la franquicia, al menos con un rol principal, es muy demandante. Un rol protagónico en el UCM requiere mucha preparación y que se le dedique bastante tiempo.

Esto podría ser un inconveniente si consideramos que el actor se mueve entre franquicias tan importantes y, seguramente, llegarán nuevas propuestas. Además, con una eventual segunda temporada de ‘TLOU‘, su agenda laboral tendría cada vez menos espacio.

Experiencia con los superhéroes

Un punto a destacar, es que Pedro Pascal apunta directamente a Marvel Studios; “Quiero estar en esas películas”, expresó. Con esto se limitan sus posibilidades dentro del género cinematográfico.

No busca interpretar alguna historia nueva, independiente, sino que busca a los máximos exponentes. También se descarta su vínculo con DC, donde ya sumó experiencia.

Hay que recordar que el actor interpretó al villano Maxwell Lord en Wonder Woman 1984, un film que no tuvo éxito dentro del UEDC. Si bien no se ha referido en profundidad a este papel, hoy su mira está puesta en el UCM, donde probablemente sea más relevante y tenga espacio para crecer con un personaje.