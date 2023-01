Durante esta jornada, los fanáticos de Shingeki no Kyojin recibieron una noticia que esperaban desde hace casi un año: la temporada final ya tiene fecha de estreno.

Los rumores respecto a las fechas tentativas y cómo se emitirán los nuevos episodios fueron respondidos durante este martes.

Según se informó durante esta jornada, la última temporada de Ataque a los Titanes se dividirá en dos partes, las que llegarán en distintas fechas de 2023.

La primera parte se estrenará el próximo 3 de marzo, mientras que la segunda parte llegará a la pantalla a finales de año.

Attack on Titan The Final Season Part 3 will air in two parts.

Part one will air on March 3rd 2023.

Part two is scheduled for late 2023.#attackontitan #AttackonTitanFinalSeason#ShingekiNoKyojin #shingeki pic.twitter.com/7B3oRelFrT

— Attack On Titan (@AttackOnTitan) January 17, 2023