Los mejores memes y comentarios que dejó el último capítulo de Shingeki no Kyojin

Se acabaron los domingos de Shingeki no Kyojin… por ahora. El último episodio (87) de la exitosa serie de anime se estrenó el pasado domingo, el cual fue titulado “El amanecer de la humanidad“.

El capítulo comenzó con un pequeño flashback de la legión de reconocimiento llegando a Marley para buscar alguna solución pacífica a la problemática que afectaba a Eldia.

Allí se dan cuenta de los avances tecnológicos de dicha nación, pero también del crudo presente que vivían los miembros del pueblo de Ymir, quienes eran discriminados. En ello, Levi y los demás salvan a un pequeño niño del castigo de la sociedad por robar dinero, a quien seguirían posteriormente para celebrar junto a los suyos en Marley.

Eren se da cuenta de lo que viven aquellos eldianos olvidados en tierras lejanas, instancia en la que conversa en solitario con Mikasa, preguntándole a esta que significa él para ella y por qué lo protege tanto. La descendiente de los Ackerman no se sincera ante Eren respecto a sus sentimientos y le manifiesta que su preocupación se debe a que son familia.

Posteriormente se muestran las conversaciones de Eren con Floch e Historia, donde les explica su verdadero plan y de cómo utilizará su hermano Zeke. En el flashback también se ve una conversación entre ambos, donde el portador del titán bestia le dice que Mikasa lo protege porque lo quiere.

Ya en el cierre del último capítulo de Shingeki no Kyojin, las fuerzas militares y marítimas de Marley se preparan para enfrentar el retumbar, bombardeando a los titanes sin mucho éxito. Estos alcanzan llegar a la costa, comenzando la masiva destrucción y terminando de esta forma la segunda parte de la temporada final.

Durante el fin de semana se confirmó que habrá una tercera parte de la temporada final que abarcara el desenlace de la serie y que será estrenada en 2023. Ambas situaciones, tanto la extensión de la serie como el último capítulo de Shingeki no Kyojin, dejaron una serie de memes y comentarios en redes sociales.

