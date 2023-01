The Last of Us: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer capítulo de la serie protagonizada por Pedro Pascal

El videojuego The Last of Us, lanzado en el año 2013 por parte de Naughty Dog, fue un rotundo éxito, lo cual le valió una segunda parte, además de llevar la trama a la pantalla chica.

HBO, que algo sabe de series exitosas, no perdió la opción de materializar este proyecto, y en marzo de 2020 se anunció la realización de una producción basada en el juego.

Casi un año después, y para emoción de varios, se confirmó que Pedro Pascal, actor chileno, sería quien diera vida a Joel, protagonista de la historia, junto a Bella Ramsey, quien encarnará a Ellie.

Luego de mucho tiempo, por fin llegó la semana del estreno del primer capítulo, y acá te contamos todo lo que debes saber de este.

¿Cuándo y a qué hora ver el primer episodio de The Last of US?

La serie estrenará su primer capítulo este domingo 15 de enero a las 23:00 horas, el cual ha recibido buenas reseñas por parte de los críticos.

¿Dónde ver la serie?

La historia, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se podrá ver mediante el canal de HBO, y también por su plataforma de streaming, HBO Max.

¿Cuánto durará el episodio?

Según filtraciones, el primer capítulo tendrá una duración cercana a los 85 minutos, vale decir, cerca de una hora y media (1:30:00).

Además, el escritor Neil Druckmann confirmó que la reducción de escenas explícitas será notable. Sin embargo, fundamenta que la decisión pasa porque no se tiene el mismo impacto en un juego que con una serie.