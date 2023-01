Rumor en DC: ya se conocería al principal candidato para ser el nuevo Superman

La salida de Henry Cavill de DC Studios ha generado un gran revuelo y uno de los puntos principales que se desprende es la duda sobre quién será el nuevo Superman de la franquicia.

El mundo de los superhéroes dentro de Warner Bros. Discovery ha sufrido bastante cambios durante los últimos meses. La idea de renovar y reestructurar su universo cinematográfico quedó en manos de James Gunn y Peter Safran, quienes ya tiene planes para el futuro.

Los ejecutivos reconocen la historia de Kal-El como un eje central del UEDC, por lo que es fundamental tener claridad en torno al icónico superhéroe.

Hay que tener en cuenta que optaron por reiniciar al personaje, lo que significa que deberán encontrar a un nuevo actor y, considerando la importancia que tendrá en la saga, no es fácil elegir al indicado.

Quién sería el gran candidato a Superman

Desde antes que Henry Cavill retornara a la franquicia (previo a su segunda salida) ya se especulaba con varios nombres para ser su reemplazo. Sin embargo, todo quedó atrás con su fugaz regreso.

Ahora, nuevamente, se comenzó a especular con los reemplazos de Cavill y se espera que no tarden mucho en dar con el nuevo ‘Hombre de Acero’.

Como suele ser en estos casos, hay una lista de candidatos, pero hay un actor que destaca por sobre el resto. Hace unos días, Jacob Elordi se posicionó como el principal nombre.

Según diversas fuentes, incluyendo a Deuxmoi, quien anticipó lo de Lady Gaga en Joker 2, el actor australiano de 25 años sería el favorito, incluso ya se habla del “elegido”.

Un gran paso en su carrea

El joven intérprete obtuvo gran popularidad gracias a la trilogía de Netflix, El stand de los besos. Posteriormente ah participado de títulos como Dos Corazones, Aguas Profundas y otra gran producción como la serie Euphoria.

Algunos de sus futuros proyectos son Saltburn, He Went That Way y Parallel. Además una de las apuestas más llamativas es la cinta dirigida por Sofia Coppola, basada en la exesposa de Elvis Presley, Priscilla, donde interpretará al ‘Rey del Rock’.

No hay dudas de que Cavill dejó la vara alta para el personaje, y que asumir como Superman no es algo menor, mucho menos pensando en el proyecto a futuro de DC. De igual manera, Jacob Elordi es un nombre que entusiasma a los fanáticos y pareciera estar a la altura.