Star Wars: se revelan nuevos detalles de la serie “Ahsoka”

Esta semana se dieron a conocer nuevos detalles sobre Ahsoka, la esperada serie que llegará a expandir el universo de Star Wars y mantiene expectantes a los fanáticos.

Luego de ver esta versión interpretada por Rosario Dawson en The Mandalorian y The Book of Boba Fett, llegará con su propio programa en solitario. Poco a poco se van conociendo puntos claves de la historia que trae de regreso a la togruta en un formato live-action.

Si bien no se tiene mucha profundidad en torno a la trama en sí, la confirmación de algunos personajes dan indicios de lo que podremos ver. Además, concuerdan con algunos rumores previos.

Las noticias sobre el almirante Thrawn, la aparición de Ezra Bridger, Sabine Wren y las recientes especulaciones sobre Hera Syndulla establecen una clara línea. Se apunta a una fuerte conexión con Star Wars: Rebels y también se habla de flashback a la época de Clone Wars.

Ahora, los reportes llegan una vez más desde Making Star Wars, página reconocida por adelantar detalles de cada proyecto ligado a la franquicia de George Lucas.

Según el sitio web, la actriz Ivanna Sakhno (Mi ex es un espía) interpretará a un nuevo personaje sensible a la Fuerza llamado Shin. Además, detallan que se presenta como aprendiz de un tal Babylon, de quien se rumorea que es un exmaestro Jedi ahora aliado con Thrawn.

También se menciona que Sakhno es adepta la Lado Oscuro y tendría vínculos con las Hermanas de la Noche, un grupo de brujas del planeta Dathomir presentadas en Star Wars: The Clone Wars.

Babylon, un personaje clave

La fuente asegura que el otrora maestro Jedi será interpretado por el actor Ray Stevenson (El transportador recargado). Se trataría de un sobreviviente a la Orden 66.

Así, autoexiliado y oculto en las regiones desconocidas de la galaxia, Babylon fue corrompido por las Hermanas de la Noche y se pasó al Lado Oscuro de la Fuerza,

Posteriormente conocería a Shin, convirtiéndola en su nueva aprendiz, esta vez enseñando caminos ajenos al Lado Luminoso. De esta manera, Thrawn, Babylon y su alumna trabajarán en colaboración. Incluso mencionan que esta última sería enviada para matar a Ahsoka Tano.

¿Conexión con Skeleton Crew?

‘MSW‘ también consigna que Ahsoka tendría relación directa con otra futura serie de Star Wars, Skeleton Crew. Si bien no se tienen muchos detalles sobre esta producción, el hecho de que pueda haber un nexo entre ambos títulos es esperanzador para el futuro de la saga.

Con las últimas entregas se ha visto cómo Jon Favreau y Dave Filoni están trabajando en una especia de sub-universo entre The Mandalorian y su spin-off, The Book of Boba Fett.

Ahsoka sería la tercera pieza de esto, dando paso a la una cuarta, Skeleton Crew. Para esto, Shim y Babylon, dentro de su vínculo con las Hermanas de la Noche, serían la clave.

Todo esto surge luego de filtraciones que apuntan a la presencia de este grupo de brujas en ambas series. Por ahora solo queda esperar a ver si todas estas filtraciones terminan siendo reales. Hay que recordar que de momento no hay nada confirmado.