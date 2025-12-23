;

Preocupación por el corresponsal de guerra chileno Jorge Said: sufrió grave accidente en África

El conductor de “El Peregrino” se encuentra actualmente en Kenia, llevando a cabo grabaciones para su programa.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

El periodista chileno-estadounidense Jorge Said, reconocido por su labor como corresponsal de guerra y conductor del programa El Peregrino en Canal 13, informó que se encuentra en estado delicado tras un accidente ocurrido en Kenia.

El comunicador reveló la situación a través de una publicación en Instagram, en la que subió una fotografía de su viaje en el país africano, en el que aparece sentado junto a niños en un sector de alta vulnerabilidad social.

“Deséenme toda la suerte que la necesito después que me acaban de atropellar por una moto que me rompió rodillas y codos. Seguro voy directo a un hospital en el Congo. Así es la vida. Ya vendrán tiempos mejores”, escribió Said, dejando en evidencia la gravedad de sus lesiones.

Revisa también:

ADN

En el mismo mensaje, el periodista compartió detalles de su recorrido por África Orienta, señalando: “Con los niños que viven en la basura en Nakuru. Norte de Kenia. Todos los días trataremos de sensibilizar el sufrimiento en África y las grandes acciones humanistas. Mañana llegamos al Congo controlado por el M23. Guerra total. Ayer 400 muertos”.

Posteriormente, en conversación con ADN.cl, el corresponsal de guerra entregó detalles sobre el accidente que sufrió. “Me atropellaron tomando el bus desde Kampala a Goma, Congo, estoy en un hospital, pero lesiones leves (...) Son cosas que vienen pasando, África está terrible, terrible, de dura”, afirmó.

Sobre en qué se encuentra actualmente, el comunicador señaló que está instalado actualmente en Kigali (Ruanda), “tratando de entrar en Congo”, luego de haber tenido un incidente con el movimiento M23 en la frontera congolesa.

Jorge Said, nacido en Linares el 19 de octubre de 1965, ha desarrollado una extensa trayectoria como corresponsal independiente en conflictos internacionales, incluyendo la guerra de Irak, la Primavera Árabe, la guerra civil siria, Afganistán y la guerra ruso-ucraniana. Ha colaborado con medios como Chilevisión, Canal 13 e History Channel.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad