Star Wars: “Skeleton Crew” es la serie con mayor presupuesto de la franquicia

Skeleton Crew es la próxima serie en la que trabajan Star Wars y Disney Plus, siendo la producción a la que se le ha asignado el mayor presupuesto en la franquicia.

Desde Lucasfilm continúan creando programas de televisión para el servicio de streaming. La fórmula ha sido todo un éxito para seguir ampliando el universo de la saga.

Es por eso que los directivos de la compañía optaron por desembolsar una gran cantidad de dinero para esta serie que sigue en proceso de creación.

Según informaron desde The Hollywood Reporter, Skeleton Crew contará con un fondo de alrededor de 136 millones de dólares.

Gran apuesta de Lucasfilm

Hay que mencionar que no es la cifra más alta asignada en Disney Plus, pero sí lo es dentro de Star Wars. Este título supera a The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi.

Los reportes de Business Insider publicados en el año 2019 detallaron que el costo de producción para El Mandaloriano fue de aproximadamente 100 millones de dólares (en su 1era temporada).

Por su parte, los reportes indican que la serie inspirada en Kenobi tuvo una designación económica de aproximadamente 150 millones de dólares.

De esta manera, Skeleton Crew se alza como producción más ambiciosa de Star Wars desde que Lucasfilm inició el trabajo para la plataforma de Disney.

Detalles de la serie

Por el momento no hay mucha información en torno a este proyecto. De igual manera, se han compartido algunos detalles básicos de la idea central.

Skeleton Crew es una próxima serie live-action y estará ambientada temporalmente luego de los acontecimientos de El Retorno del Jedi (Episodio VI). Se estima que su estreno sea en algún momento del 2023.

Dentro del elenco, Jude Law (Animales Fantásticos y Sherlock Holmes) es el único actor confirmado hasta el momento. Se sabe que su personaje estará acompañado de algunos niños.

El cineasta Jon Watts (Spider-Man de Tom Holland) está a cargo de la producción. Además, trabajará en esa labor junto a Chris Ford, Jon Favreau y Dave Filoni.