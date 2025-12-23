;

Muere famoso youtuber de viajes a los 51 años: tenía más de 740 mil suscriptores

El estadounidense David Adam Williams era conocido por su canal Adam The Woo. Esto es lo que se sabe sobre la repentina pérdida.

Javier Méndez

El mundo del internet está de luto.

Esta semana se confirmó la inesperada muerte del youtuber Adam The Woo a los 51 años de edad.

David Adam Williams, conocido en la plataforma por sus videos de viajes, fue encontrado sin vida en su casa en Celebration, Florida, el lunes.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, fue uno de sus amigos quien descubrió el cadáver tras tomar una escalera y mirar por una ventana del tercer piso de la vivienda que habitaba Adam.

“Al entrar en la residencia con bomberos, el hombre fue declarado fallecido”, comunicó la fuerza policial.

Por ahora, no se ha informado la causa de la muerte y una futura autopsia debería arrojar mayores luces sobre la misma.

El hombre se mantenía activo en la plataforma desde el año 2009 y sus últimos registros, con temática navideña, los había subió hace muy pocos días.

Logró alcanzar más de 740 mil suscriptores y creó el canal secundario The Daily Woo en 2012, donde también cosechó una buena cuota de éxito.

