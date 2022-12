“Jamás había hecho algo parecido”: Pedro Pascal profundizó sobre su trabajo en la serie “The Last of Us”

Cada vez falta menos para el esperado estreno de The Last of Us y Pedro Pascal, quien tiene un rol protagónico en la historia, entregó más detalles sobre el proyecto.

La próxima serie de HBO Max es la adaptación de uno de los videojuegos más exitosos y reconocidos de PlayStation, por lo que genera el doble de expectativas.

El lanzamiento de la producción está agendado para el próximo 15 de enero del 2023 a través del servicio de streaming y la señal de televisión por cable.

Así, todo lo que se diga y la nueva información que surja en torno a la serie hace crecer la incertidumbre de los fanáticos para ver cómo plasmaran el juego en un formato televisivo.

Una experiencia única

Por ahora, el público solo puede hablar a partir de lo visto en el tráiler, pero Pascal comentó algunos detalles sobre el trabajo para la serie y destacó lo enriquecedor que fue.

“Jamás había hecho algo parecido y fue como un rompecabezas“, declaró en la conferencia realizada bajo el marco de la Comic Con 2022 en Brasil.

Hay que destacar que el actor nunca había participado en series o películas que tuvieran como guía a un juego, por lo que fue una experiencia totalmente nueva.

“Soy un gran consumidor de cine y televisión, pero esto lo lleva a otro nivel, porque es una experiencia inmersiva en donde estás en el mudo del personaje”.

En tanto, Bella Ramsey, la joven actriz que interpreta a Ellie, coprotagonista, explicó: “Tuvimos que estudiar el gameplay, estamos muy orgullosos de lo logrado”.

Bajo este punto es importante destacar que la adaptación cuenta con la participación especial de Neil Druckmann, programador director y productor del juego.

El salto del videojuego a la TV

El actor chileno también hizo referencia directa al videojuego lanzado por PlayStation en el año 2013. Además, enfatizó en que esto “ha sido fascinante para todos nosotros”.

“El videojuego de Neil es brillante y nunca había tenido la oportunidad de formar parte de algo así”, declaró. Pero también profundizó en los aspectos ligados a la interpretación y las anécdotas detrás de cámara.

Según cuenta, el productor y guionista de la serie, Craig Mazin, “estaba nervioso de que lo viéramos o jugáramos mucho, y quisiéramos imitarlo demasiado“.

“Bella y yo lo estudiamos en secreto y se lo ocultamos. Pero eso nos ayudó a juntar varias piezas del rompecabezas que pudimos poner en el guion, en los sets y en el reparto”, confesó.

Otra actriz que declaró sobre la serie fue Merle Dandrige, quien repite como Marlene para la serie tras haberla interpretado para el videojuego.

“Lo más sorprendente de todo fue llevar lo maravilloso del videojuego a otro medio. A pesar de que era Marlene en los juegos, serlo en esta versión fue muy distinto para mí, incluso estaba preocupada porque no sabía si estaba físicamente preparada para el papel”.