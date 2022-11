Jason Momoa habla sobre el futuro de DC y se muestra feliz por la llegada de James Gunn

Jason Momoa se refirió al futuro del universo cinematográfico de DC y tiene una mirada bastante optimista sobre lo que se pueda lograr con esta nueva administración.

Luego de que se anunciara a James Gunn y Peter Safran como los nuevos líderes de los proyectos para la franquicia, se ha generado gran expectativa por lo que pueda pasar.

Pero las esperanzas no son solamente de los fanáticos, ya que Momoa también expresó su entusiasmo sobre esta nueva etapa. Hay que recordar que desde Warner Bros Discovery buscan un nuevo comienzo para el UEDC.

Todo esto incluye una ambiciosa hora de ruta que hace un tiempo se estableció considerando al menos una década. Pero el actor también piensa en un “sueño” personal que podría cumplirse.

Actualmente, Jason ha aparecido en tres películas live-action de DC como Aquaman, y en 2023 se estrenará la secuela de su historia, Aquaman y el Reino Perdido.

De esta manera se cumple la condición de su contrato inicial con ‘WB’ que apuntaba a aparecer, como mínimo, en cuatro films, aunque sea en un cameo, tal como ocurrió en Batman vs Superman.

Sin embargo, lo que viene para la franquicia parece ser mucho más comprometedor, por lo que el intérprete jugaría un rol cada vez importante en la historia.

En conversación con ET Canadá, Jason Momoa profundizó sobre su continuidad en el universo cinematográfico de DC y cómo podría potenciarse a partir de ahora.

Reconoció estar “muy emocionado” con “Peter Safran y el señor James Gunn al mando(…) Hay un montón de cosas geniales que van a surgir y uno de mis sueños hechos realidad va a ocurrir bajo su mirada, así que estén atentos”.

“Algunas de las mejores noticias de mi vida acaban de suceder. No puedo decir nada al respecto… No puedo esperar para compartirlo con ustedes, pero no me dejan decir nada, quiero que recuerden este día, 6 de noviembre”.

Si bien no se ha dado información oficial o más detalles sobre películas específicas, ni tampoco de historias con Aquaman, hay un ambiente positivo de cara a nuevos títulos.

Hay que tener en cuenta que el cambio en DC recién está ocurriendo, pero Gunn aseguró que ya está trabajando en como trazar el futuro de la franquicia. Además, fue bastante enfático en decir que quiere la narración de “la mayor historia de la historia”.

James también utilizó su cuenta de Twitter para referirse a sus nuevas ocupaciones, indicando que “escuchamos y estamos abiertos a todo mientras nos embarcamos en este viaje, y continuaremos haciéndolo durante los próximos años”.

