DC: Zack Snyder responde al regreso de Henry Cavill como Superman y espera volver a trabajar con él

Las noticias en torno al universo cinematográfico de DC siguen dando mucho de qué hablar y fue el propio Zack Snyder quien reaccionó al regreso de Henry Cavill a la franquicia.

Tras un largo tiempo de especulaciones e incertidumbre, finalmente se hizo oficial el retorno del actor a su papel como Superman. Esto significa un gran paso para el futuro del UEDC y diferentes proyectos.

El hecho mantiene ilusionados a los fanáticos que esperan ver al actor nuevamente en acción. Además, llega en un momento en el que Warner Bros Discovery está decidido a renovar y marcar un nuevo inicio para la marca.

Ahora, otro factor que suma en esta misma línea, es que Snyder felicitó a Cavill por su decisión. Incluso apeló a la posibilidad de volver a compartir set.

Hay que recordar que ambos ya trabajaron juntos en películas DC, en El Hombre de Acero (2013) y Batman vs Superman (2016) y La Liga de la Justicia (2017).

El cineasta compartió un video donde menciona: “No puedo volver a trabajar contigo en el futuro y eres, por supuesto, el mejor Superman“.

Zack Snyder’s Message to Henry Cavill

“I can’t wait to work with you in the future and you are of course the greatest Superman ever” 👀

pic.twitter.com/apAsho8pp9

— MoviesThatMaher (@MoviesThatMaher) October 26, 2022