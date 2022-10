“The Batman 2”: La esperada película no llegaría hasta el 2025

Warner Bros entregó nuevas noticias en torno a uno de sus proyectos más esperados, The Batman 2, indicando que el proyecto sigue en etapas iniciales, por lo que su estreno no sería hasta el 2025.

La compañía ha pasado por etapas muy turbulentas durante este años y poco a poco parece ir aclarando su futuro, sobre todo tras la oficialización de James Gunn y Peter Safran como nuevos jefes de DC Studios.

Sin embargo, las últimas actualizaciones de la franquicia apuntan a cierta lentitud en lo que que respecta a la secuela de ‘El Caballero de la Noche’ protagonizada por Robert Pattinson.

Hasta el momento, el director de la historia, Matt Reeves, no ha terminado de escribir el guion. Además, no se ve como una urgencia dentro del futuro de la franquicia, ya que este Batman no sería parte del UEDC.

Un reporte de Variety también abordó este tema, donde se detalla que The Batman 2 no estaría lista, por lo menos, hasta el año 2025. A esto, hay que sumarle que se esperan nuevas noticias respecto a conformación final.

De todas formas, se trata de una situación que no era muy lejana a lo esperado. Bajo este punto hay que recordar que en su momento se estableció un plazo de 5 años para los trabajos. Así que habría que esperar incluso un estreno para el 2026.

Aunque el escenario no era totalmente desconocido, de todas formas los fans de DC lamentan esta noticia, ya que hay una gran expectativa sobre la película.

Además del regreso de Pattinson en el rol de Bruce Wayne, hay poca claridad sobre quién acompañará y se enfrentará al héroe de Gotham. Algo que despierta el interés es la posibilidad de ver al Joker de Barry Keoghan.