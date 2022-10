Manuela Martelli, directora de 1976: “Es muy chilena, la película es nuestra historia”

En el Ciudadano ADN conversamos sobre 1976, película que representará a Chile en los Premios Goya, junto a su directora, Manuela Martelli y su protagonista, Aline Kuppenheim.

La cinta se ha exhibido en el extranjero, pero recién esta semana estará en cines nacionales. “Es muy chilena, la película es nuestra historia”, comenzó diciendo la directora de 1976.

En línea con lo anterior, Martelli añadió que “verla con público chileno es muy emocionante, porque se siente otra cosa”. “Uno ve que las personas sienten distinto, que perciben esos detalles que solo el público chileno va a sentir”, añadió.

1976: Una cinta de impronta femenina

Para Aline Kuppenheim, el hecho de que la protagonista del filme sea mujer y que presente una mirada desde esa perspectiva, es un gran elemento diferenciador, además del tono político de la ópera prima de Manuela Martelli.

“Todas las cabezas de equipo eran mujeres prácticamente. Entonces eso le da una impronta. Donde nos detenemos las mujeres es distinto a cómo trabaja la cabeza de un hombre para abordar la narración de una historia, por ejemplo”, comentó la intérprete sobre la cinta.

En cuanto a la visión de Manuela Martelli, quien debutó en la dirección con 1976, comentó que “de repente las historias vienen y uno siente que tiene algo que contar”.

Un homenaje a las mujeres grandes

“A mí me llamó la atención la historia de mi abuela que no conocí. Me inspiraba mucho a mí porque me sentía heredera de su curiosidad y sensibilidad. Fue una mujer dueña de casa y que después quiso entrar a la escuela de artes aplicadas, que era muy progresista y que cerraron en dictadura”, explicó la directora del filme.

Acto seguido, Martelli añadió que “de ahí la película despegó hacia otro lugar, hacia una historia de ficción”. “Se fueron sumando otras historias, como la de la abuela de Aline y de Alejandro Goic…y muchas mujeres más que entrevisté en ese proceso de escritura”, planteó.

“Es una especie de cadáver exquisito, de todas esas memorias, de las mujeres de esa generación que nos antecedieron, de nuestras ancestras en el fondo”, complementó Aline Kuppenheim.

Un país desigual

Por otra parte, las artistas nacionales aprovecharon de reflexionar en torno a la desigualdad social del país. “Chile es un país basado en una estructura muy antigua, colonial. Ahí está arraigado un paradigma ancestral”, comentó Aline Kuppenheim .

“Es muy difícil cambiar ese paradigma, sobre todo si tenemos tan poca producción de cine y poco apoyo para el teatro, que son los lugares donde se resguardan las últimas trincheras de una forma de expresar libre de lo que mandata el mercado”, añadió.

Por su parte, Martelli añadió que “en el estallido, en el fondo hay un grupo de personas que no tienen los mismos derechos que otros”.

“Claramente, hay un síntoma de que algo no está bien y que hay algunos que están privilegiando su estado de comodidad y que están dispuestos a pasar por sobre la democracia, incluso, en pos de mantener algunos privilegios”, añadió la directora de 1976.