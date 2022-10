“Super Mario Bros”: mira el primer tráiler de la película y las reacciones que dejó

Recientemente se liberó el primer tráiler oficial de Super Mario Bros, entregando nuevos detalles sobre la esperada película del popular fontanero de los videojuegos.

Hace más de un año se confirmaron los actores que formarían parte de este proyecto para darle voz a los personajes animados. Desde ese momento se generó una mayor expectativa debido a los grandes nombres del elenco.

Poco a poco se fue liberando nueva información, tanto de cómo se conforma el equipo de trabajo, así como de la historia en sí. Hasta que en septiembre de este año se dio a conocer la fecha de estreno.

Los fanáticos también tenían anotado en su calendario el día 6 de octubre de este 2022, ya que Nintendo mostraría el primer tráiler. Y así fue, con un evento especial se liberó un adelanto de casi dos minutos y medio.

Con la aparición de Bowser, el icónico villano, se presenta la amenaza que deberán enfrentar los protagonistas. Así se marca el inicio de las escenas posteriores en la que vemos a Mario y también a Luigi.

Hay muchos aspectos a destacar de lo que se puede ver en las primeras imágenes, sobre todo en lo que tiene relación con el nuevo diseño de visión y gráficas.

Por otra parte, además del planteamiento técnico, que cumple con las expectativas, al tratarse de una adaptación de una exitosa franquicia de videojuegos, la historia llama la atención de los fanáticos desde el primer día.

Reacciones: memes y crítica a las voces

Si bien el primer tráiler de la película de Super Mario Bros dejó un buen gusto en cuanto al apartado visual, en las redes sociales reaccionaron ante uno de los aspectos que más expectativas generaba.

En estas primeras escenas pudimos escuchar algunas de las voces principales; a Chris Pratt como Mario y Jack Black como Bowser, entre otros.

Pero fue el personaje principal el que desató la mayor ola de comentarios de los cibernautas. Hay que recordar que en su momento se criticó la elección del actor porque no tendría origen italiano como el personaje original.

Sin embargo, fue el propio Pratt quien comentó en una entrevista que esta voz del personaje animado ” está actualizada y no es parecida a nada de lo que hayas escuchado antes en el mundo de Mario”.

De igual manera, para muchos fanáticos del videojuego no fue satisfactorio oír finalmente a Chris haciendo la voz del fontanero para una de las películas más esperadas.

Revisa el tráiler en inglés y algunos memes que dejó:

me listening to chris pratt's voice come out of mario's mouth pic.twitter.com/yH3IKPjMBm — allegra frank (@LegsFrank) October 6, 2022

Chris Pratt's voice is still jarring to hear coming out of Mario but everything else in the Mario trailer looked amazing. I'm genuinely excited to see this thing pic.twitter.com/3QCP7oJc0k — Saberspark (@Saberspark) October 6, 2022

You can tell Jack Black put a ton of love and heart into his Bowser voice, while Chris Pratt just uh… spoke? Kinda weird but the visuals are absolutely fucking stellar, and I love the general vibe of the whole thing. I'm excited for this dang Mario movie. pic.twitter.com/fDrrKEZxcs — CircleToonsHD (@CircleToonsHD) October 6, 2022