El rumor sobre el regreso de Henry Cavill como Superman en “Black Adam” toma cada vez más fuerza

Cada vez falta menos para el estreno de Black Adam y durante los últimos días los rumores sobre el posible regreso de Henry Cavill como Superman han tomado más fuerza.

Warner Bros espera marcar un nuevo inicio en DC y todo indica que la película protagonizada por Dwayne Johnson es la indicada para reivindicar a la franquicia.

La historia de este personaje es bastante atractiva, pero más allá de su origen, su conexión con otros superhéroes la hacen aún más interesante. En sus apariciones de cómics y películas animadas ha tenido cruces con Shazam y el propio ‘Hombre de Acero’.

Ahora, el villano/antihéroe tendrá su primera adaptación live-action para la pantalla grande, donde se sabe que se enfrentará a la Sociedad de la Justicia. Sin embargo, la mayor incógnita es si aparecerá Superman.

En un principio se hablaba sobre una aparición segura de Clark Kent en las escenas postcréditos, con o sin Cavill. Esto, porque el actor ya estaba vinculado a Warner Bros. Así, se rumoraba sobre un nuevo rostro para el icónico superhéroe.

Pero con el pasar de los días todo parecía derrumbarse cuando se dio a conocer la presencia de Viola Davis como Amanda Waller en la película. Las especulaciones apuntaban que ella sería quien estaría en las imágenes finales, conectando a Black Adam con el universo DC. Sin embargo, se supo que tendría presencia durante el largometraje y las esperanzas de ver a Superman volvieron.

Así, a finales de agosto, algunos medios especializados aseguraban que Henry habría llegado a un acuerdo con Warner e incluso ya estaba grabando sus escenas para le película.

Ahora, a un par de semanas del estreno de Black Adam, aparecieron nuevos rumores que podrían dar por seguro el regreso de Henry Cavill como Superman a DC.

Tras varios meses de especulaciones sin mucho detalle, esta vez se destacan dos elementos claves que se enmarcan dentro de una supuesta filtración de la película. Veríamos al actor como el ‘Hombre de Acero’ con su traje clásico, sin cambios, y además aparecería con la clásica música de John J. Williams.

Por otra parte, se apunta que tendrá una breve intervención con su diálogo: “tenemos que hablar de Black Adam“. Con esta pequeña pero esperada aparición se marcaría un nuevo hito en el UEDC.

Hay que tener en cuenta que, de confirmarse todo esto, o al menos que Cavill firmó con WB para seguir en DC, formará parte de la planificación a futuro de la franquicia, de un supuesto reinicio.

Yes Henry Cavill is back he has the classic suit with the Willams score and he says "We need to talk Black Adam"

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 6, 2022