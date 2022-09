“Black Adam”: liberan un nuevo tráiler con más protagonismo de la Sociedad de la Justicia

Esta semana, Warner Bros Pictures compartió el segundo tráiler oficial de Black Adam, dejando ver más sobre este particular personaje que, por su forma de actuar, se cataloga como villano.

Poco a poco se ha ido liberando más información sobre esta película de DC que ha generado bastantes expectativas entre los fanáticos. Uno de los puntos más llamativos es la aparición de la Sociedad de la Justicia.

Será la primera vez que este grupo de héroes tendrá su adaptación a la gran pantalla. Hace un mes se daban más detalles sobre ellos y, finalmente, pudimos verlos en acción gracias al nuevo adelanto.

Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) y Doctor Fate (Pierce Brosnan) tienen mayor aparición en el avance de dos minutos y medio.

Como era de esperarse, también pudimos ver más sobre el gran poder del protagonista de la película, Teth-Adam (Dwayne Johnson). La intensidad que se presenta en el tráiler resulta ser clave para promocionar la historia.

Hay que recordar que desde Warner Bros esperan que la cinta sea un golpe de mesa en la franquicia de DC, marcando un antes y después de cara a la tan anhelada renovación.

De momento, todo parece indicar que van por buen camino y el proyecto dirigido por Jaume Collet-Serra cumplirá con las expectativas que genera.

Hay una secuencia en el nuevo tráiler de Black Adam donde se puede ver a Amanda Waller (Viola Davis), la agente de alto rango del Gobierno de Estados Unidos que ha aparecido anteriormente en filmes de DC como El Escuadrón Suicida (2016), Escuadrón Suicida (2021) y la serie El Pacificador.

Si bien en su momento se hablaba de su presencia en la película, se especulaba que podía hacer aparición en las escenas postcréditos. Así, haría la conexión de Black Adam con el resto del UEDC.

Pero el avance demuestra que la veremos en pantalla durante el metraje ‘natural’ de la película. Esto alimentaría los rumores sobre otra presencia en las escenas finales.

Se apunta a que el retorno de Henry Cavill como Superman se daría precisamente en este film, tal como se estimaba originalmente. Aunque en su momento se veía como una opción complicada por las conversaciones entre ambas partes, los últimos reportes señalan que la negociación iría por buen camino.

FATE does not make mistakes…

Our OFFICIAL POSTER! @AldisHodge aka HAWKMAN

Quintessa aka CYCLONE@noahcent aka ATOM SMASHER @PierceBrosnan aka

DR FATE

A new era in the DC Universe has begun. #JSA#ManInBlack#BlackAdam

IN THEATERS OCT 21st 🌍 pic.twitter.com/GDlzGcC0mZ

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 7, 2022