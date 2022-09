“El Libro de Boba Fett” gana un Emmy 2022 por sus VFX

El reciente fin de semana se llevó a cabo la premiación de los Emmy 2022 y entre los ganadores destaca El Libro de Boba Fett gracias a la implementación de sus VFX.

Bajo el marco de la 74ª edición del evento, que celebra a las mejores producciones del año y premia a los departamentos creativos, la historia del universo de Star Wars se quedó con un premio bastante especial.

La serie de Lucasfilm y Disney logró consagrarse en la categoría de Mejores Efectos Visuales en una Temporada o una Película.

Hay que recordar que el título cuenta con 7 episodios que están disponibles en Disney+ y surgió como un spin-off de The Mandalorian.

Congratulations to #TheBookOfBobaFett VFX Team on their #Emmy Award win for Outstanding Special Visual Effects in a Season or Movie. pic.twitter.com/8PEhZO36jB

— Star Wars | Andor Premieres Sept 21 on Disney+ (@starwars) September 5, 2022