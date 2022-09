Nuevo capítulo de House of the Dragon en HBO: ¿A qué hora se estrena?

La exitosa serie de HBO, House of the Dragon, esta noche emitirá su tercer episodio. Se ficción, que es un spin-off de Game of Thrones (GOT), ha sido el estreno más importante de una serie de esa casa productora y por ello, confirmaron una segunda temporada, antes de culminar toda su primera entrega.

A diferencia de plataformas como Netflix, que publican las temporadas de sus series un mismo día, HBO y su servicio digital, HBO Max, ha sabido capitalizar la conversación en torno a sus producciones por mayor tiempo, al estrenar un capítulo por semana.

Es el caso de House of the Dragon, el nuevo éxito de HBO que ha cautivado muchísimo tanto a los fanáticos de GOT, como a nuevas audiencias. En este contexto, este domingo 4 de septiembre tendremos un nuevo episodio estreno de la exitosa ficción.

¿De qué trata la serie?

Al igual que GOT, House of the Dragon, está basada en los libros escritos por George R.R. Martin, en este caso, Fire & Blood. Esta nueva ficción está ambientada casi 200 años antes de los eventos de la serie original, y seguirá a los ancestros de Daenerys, interpretada por Emilia Clarke, mientras la Casa Targaryen comienza su caída histórica.

En este oportunidad, Emma D’Arcy y Matt Smith son los protagonistas, quienes interpretan los roles protagónicos de la princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, respectivamente.

¿A que hora se estrena el tercer capítulo de House of the Dragon?

“Siempre he pensado que tú y yo estamos hechos de lo mismo”

Nuevo episodio de #LaCasaDelDragón esta noche: 🇬🇹🇭🇳🇸🇻🇳🇮🇨🇷: 7PM

🇲🇽🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦: 8PM

🇨🇱🇻🇪🇧🇴🇩🇴🇵🇾🇵🇷: 9PM

🇦🇷🇺🇾: 10PM pic.twitter.com/82StmaxkuF — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) September 4, 2022

Tal como publicó HBO Max a través de sus redes sociales, el tercer capítulo de la serie se podrá ver este domingo 4 de septiembre. En Chile, será emitido tanto por el HBO, como por el servicio digital. Y en Chile, se podrá visualizar desde las 21:00 horas.

Revisa cuáles van a ser los horarios correspondientes al estreno del tercer episodio de la ficción en otros países de Latinoamérica y España:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas.

y 19:00 horas. México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas.

y 20:00 horas. Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas.

y Rico: 21:00 horas. Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas.

22:00 horas. España: 03:00 de la madrugada del lunes 5 de septiembre.

Mira el avance del tercer capítulo de la serie de HBO:

