Segundo capítulo de House of the Dragon supera en audiencia el episodio de estreno

No hay dudas del éxito que goza House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones, con tan solo dos capítulos estrenados, lo cual lo ha llevado a ser tendencia a nivel mundial.

El estreno del primer capítulo logró imponer una importante marca: se convirtió en el estreno más visto en la historia de HBO, motivo por el cual se confirmó una segunda temporada.

Sin embargo, el segundo capítulo emitido el reciente domingo 28 de agosto tuvo una mayor audiencia que el episodio de estreno, según consigna Variety.

Dicho medio detalla que el capítulo dos de la serie tuvo 10,2 millones de espectadores en Estados Unidos, lo cual significa un aumento de 204.000 televidentes (2%) en comparación al anterior capítulo.

Esta serie, que narra los acontecimientos ocurridos hace casi 200 años de la historia protagonizada por Daenerys Targaryen y Jon Snow, tendrá como foco la dinastía de los Targaryen y del dramático evento conocido como “La danza de los dragones”, teniendo como personaje principal a Rhaenyra, su tío Daemon y su hermano Aegon II, quienes buscarán quedarse con el trono de hierro.