“No tiene sentido lo buena que es”: Rhaenyra y “nueva” intro marcaron el segundo capítulo de House of the Dragon

Durante la noche del pasado domingo se estrenó por HBO, en sus distintas plataformas, el segundo capítulo de House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones.

El episodio narró la continuación de lo que dejó el estreno, con el conflicto al interior de la dinastía Targaryen respecto a quién heredará el Trono de Hierro, y por consiguiente, quién será el rey o reina de Westeros y los Siete Reinos.

Entre las cosas que más sorprendió y llamó la atención en los televidentes fue la llegada de Rhaenyra a bordo del dragón Syrax para enfrentar a su tío Daemon y evitar así que el conflicto termine en un baño de sangre.

También sorprendió la “nueva” intro de la serie, la cual utiliza la misma música de Game of Thrones, aunque el énfasis en este caso, al igual que la serie, es la historia de los Targaryen. Finalmente, el eventual matrimonio entre el rey Viserys I y Alicent Hightower dejó a todos y todas impactados, sobre todo a la propia Rhaenyra.

A continuación te dejamos los mejores memes y comentarios que dejó el primer capítulo de “La casa del Dragón”:

Rhaenyra Targaryen viendo que su mejor amiga Alicent Hightower ahora será su madrastra#HouseoftheDragon #HOTD pic.twitter.com/t2eWTuzZfO — Everson Mayén (@everson_mayen) August 29, 2022

#RhaenyraTargaryen llegando con Syrax como una reina tal cual lo hacia Daenerys, es lo mejor que van a ver hoy. #HouseOfTheDragonHBO #HouseoftheDragon pic.twitter.com/XecYZt77an — Jorge Escobar (@Jor_Escobar) August 29, 2022

Suena la intro de #HouseoftheDragon * Posición de honores a la bandera * pic.twitter.com/S1P7KYwJ7A — Dayana Argueta (@_DayanaArgueta) August 29, 2022

La entrada de Rhaenyra montando a Syrax en esta escena es brutal EL PODER QUE TIENE ESTA MUJER 🛐#HouseoftheDragon pic.twitter.com/XUqWw2ZIzb — •ʙᴇʟᴇɴ• (@belxauron) August 29, 2022

Daemon diciendole a Lord Corlys “Yo hablaré de mi hermano como quiera, pero tú no” es muuuuy frase de hermanos #HouseoftheDragon pic.twitter.com/lXVB2r3785 — ℑ𝔳𝔬𝔫𝔫𝔢 ⛧ (@Ivonne_Mellark) August 29, 2022

TE DISTE CUENTA QUE LA INTRO DE #houseofthedragon ES EL ARBOL FAMILIAR DE LOS TARGARYEN DESDE AEGON A RHAENYRA? Y ADEMÁS SE VEN LAS CORONAS DE LOS REYES Y REFERENCIAS A OTROS PERSONAJES COMO LOS 10 HIJOS DE JAEHAERYS O RHAENYRA CON EL COLLAR QUE LE REGALA DAEMON. Y SI TE FIJAS… pic.twitter.com/AQG1Fi5SV3 — Manu vacacional (@manuherr03) August 29, 2022

No tiene sentido lo buena que es y la emoción que me genera con cada escena, es absurdo (mi mamá me dió la vida, pero Daemon y Rhaenyra las ganas de vivirla) #HouseoftheDragon pic.twitter.com/CseaHbQQUH — Jose (@jmorrone19) August 29, 2022

La intro de #HouseOfTheDragon es IMPRESIONANTE. pic.twitter.com/v1mkvZF5z7 — House of The Dragon 🐲 (@asoiafsp) August 29, 2022