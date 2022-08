Marvel prepara un importante anuncio sobre “Los 4 Fantásticos”

Marvel Studios sigue trabajando con mira a las siguientes fases de su Universo Cinematográfico y durante las próximas semanas darán un importante anuncio sobre Los 4 Fantásticos.

El reinicio de esta historia es uno de los proyectos más esperados por los fanáticos de la franquicia. Desde que se dio a conocer la noticia de su realización, se ha convertido en un tema recurrente.

Si bien aún no se conocen grandes detalles en cuanto a la producción central, con el pasar de los meses se ha dado a conocer información relevante sobre la trama y contextualización.

Una de las principales dudas que gira en torno a la cinta es quiénes serán los actores protagonistas que le darán vida a los superhéroes de esta nueva versión.

Los últimos reportes que llegan desde diversos insiders y medios especializados están relacionados precisamente al casting de la película. En rigor, apuntan a un pronto anuncio que despejará todas las dudas.

Según informaron desde MCU Source, el estudio cinematográfico anunciará a los protagonistas el próximo 9 de septiembre. De esta manera, finalmente se confirmará quién estará detrás del reinicio de la ‘Primera Familia’.

La fecha no fue elegida al azar, ya que para ese día se celebrará la exposición de la D23, el evento cinematográfico de Disney. Bajo el mismo marco llegarán más noticias sobre Marvel y otras franquicias de la firma.

BREAKING: The cast of the new #FantasticFour will be announced on #D23Expo in September 9th! pic.twitter.com/pLfvKgSsxw

— MCU Source (@MCUSource) August 22, 2022