“The Last of US”: HBO Max presentó el primer teaser tráiler oficial

Durante la mañana de este lunes 22 de agosto HBO Max presentó el primer teaser tráiler oficial de The Last of Us, la producción inspirada en el videojuego de PlayStation.

En julio del 2021 se comenzó con las grabaciones de esta serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Los fanáticos se han mantenido pendientes a cada noticia tras varios meses de espera ya hay más novedades.

Desde el servicio de streaming compartieron un video promocional con algunos de sus títulos más destacados, donde presentaron el primer adelanto de ‘TLOU‘.

Son 21 segundos donde se puede ver a Joel (Pascal) y Ellie (Ramsey) interactuando en el inconfundible escenario plasmado por el juego. Las pocas escenas fueron suficiente para revolucionar las redes sociales con la ansiada producción live-action.

Hasta el momento, los detalles que se conocen de la serie mantienen conformes a los fanáticos y se espera que tenga una gran fidelidad al videojuego.

En este sentido, se destaca que Neil Druckmann, guionista y director del juego original, participa en el proyecto junto a Craig Mazin.

Tal como se anuncia en el teaser tráiler, The Last of Us llegará a HBO Max el próximo año, por lo que aún quedan unos cuantos meses para ver el producto final.

Asimismo, hay que recordar que para el 2 de septiembre de este 2022 llegará una remasterización de ‘TLOU’ 1, por lo que la historia se mantendrá vigente.