“Toda la espera valió la pena”: Los mejores comentarios y memes que dejó el estreno de House of the Dragon

Más de tres años tuvieron que pasar para que los fanáticos y seguidores del mundo ambientado en Game Of Thrones se envolvieran nuevamente con la historia de Westeros, luego de que la noche del pasado domingo se estrenara de forma oficial la serie precuela House of the Dragon.

La serie, que narra los acontecimientos ocurridos hace casi 200 años de la historia protagonizada por Daenerys Targaryen y Jon Snow, tendrá como foco en la dinastía de los Targaryen y del dramático evento conocido como “La danza de los dragones”, teniendo como personaje principal a Rhaenyra, su tío Daemon y su hermano Aegon II, quienes buscarán quedarse con el trono de hierro.

Su estreno fue bien recibido por la crítica y por sus fanáticos en redes sociales, quienes no ocultaron su emoción por el retorno de los Targaryen a la pantalla chica.

A través de redes sociales, los seguidores de Game of Thrones recordaron a Daenerys, alabaron la música del cierre, y aplaudieron la escenografía, fotografía y los nuevos personajes.

A continuación te dejamos los mejores memes y comentarios que dejó el primer capítulo de “La casa del Dragón”:

Y en una sola toma, HBO prueba que nadie hace series como ellos. NADIE. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/K6Xx2GKWnf — DIOSANGELA (@diosangelag) August 22, 2022

Rhaenyra mi nueva Reyna y la defenderé con fuego y sangre 🔥

#HouseoftheDragon pic.twitter.com/Mn6KC41oNt — Fernando Fonseca (@Fonseca2298) August 22, 2022

PUSIERON LA BANDA INSTRUMENTAL LEGENDARIA DE GAME OF THRONES AL FINAL#HouseoftheDragon pic.twitter.com/JGIQqEyrg7 — Gege ✨ »House of the Dragon era« (@WiennerSoldier) August 22, 2022

Espectacular primer episodio. Toda la espera ha valido la pena por escuchar nuevamente esta palabra un domingo por la noche. 🔥#HouseoftheDragon #LaCasadelDragon #HouseOfTheDragonHBO #HOTD pic.twitter.com/QBBbeEugCt — Tom Valdez (@Tom_Valdez) August 22, 2022

#HouseoftheDragon #HouseofthedragonHBO #LaCasaDelDragón el primer capítulo lo tiene todo; intriga, traición, peleas y DRA-GO-NES. Básicamente este wey es el tío que se pelea en la cena de navidad los terrenos de la abuela sin que aún haya muerto 😂😂 pic.twitter.com/7pwwVtEAAs — GABRIEL ALAMILLA (@GABODEN) August 22, 2022

Todo el fandom de GoT cuando escuchó el intro de la serie en el capítulo de #HouseoftheDragon pic.twitter.com/4hm4PRqx7G — Rafa (@RafargenSosa) August 22, 2022

La presentación de Daemon y Rhaenyra se robaron el primer capítulo. Fue grandioso volver a escuchar el tema de Game of Thrones. Es el primer capítulo y superó mis expectativas#HouseoftheDragon#HOTD pic.twitter.com/yEoxBDBX45 — Fher_96 (@96_fher) August 22, 2022

Aegon llamó a este sueño La Canción De Hielo y Fuego#HouseoftheDragon pic.twitter.com/H2qRDNWFS1 — Rhaenys Targaryen (@LaQueDebioSer) August 22, 2022

No sabía lo mucho que necesitaba volver a ver una escena de dracarys hasta este momento, la vida volvió a tener sentido. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/VvCjAOLx2H — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) August 22, 2022