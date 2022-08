House of the Dragon: ¿Qué día y a qué hora se estrena el spin-off de Game of Thrones?

Alta expectación existe en cuanto al estreno de House of The Dragon, spin-off de Game of Thrones que ha sido fuertemente publicitado por HBO Max.

Al igual que GoT en un comienzo, la serie contará con la supervisión y producción de George R. R. Martin, autor de la extensa saga literaria.

En tanto, el argumento de House of the Dragon estará situado alrededor de 300 años antes de los eventos de los Juegos de Tronos, y se centrará en la consolidación de la Casa Targaryen bajo el margen de su autoridad por la poseción de dragones.

La serie tendrá su esperado estreno este domingo a las 21:00 horas tanto en HBO como en el servicio de streaming HBO Max.

La crítica de House of the Dragon

La última temporada de Game of Thrones fue sumamente comentada. Y esto, debido a algunas críticas en las que el abrupto final, la línea de argumento de Khaleesi (Emilia Clark), y el descenlace para Jon Snow (Kit Harington).

Sin embargo, la crítica fue amable para el spin-off de la serie basada en las creaciones de George R.R., pues diversos especialistas en producciones pudieron tener acceso al primer capítulo de la serie que se estrenará este domingo.

“No me gustó la última temporada de Game of Thrones. Para nada. Pero admito que el estreno de la serie House of the Dragon está muy bien hecho y definitivamente continuaré viéndola. Después de que terminó el episodio, mostraron una vista previa extendida de la temporada y se ve genial”, posteó el crítico Steven Weintraub de Collider.

En la misma línea, el crítico Brandon Katz de The Wrap mencionó que “el piloto de House of the Dragon explica muy eficientemente su contexto en relación con Game of Thrones, presenta a sus personajes principales y expone el conflicto central de la serie. Es un estreno fácil de seguir con colores vibrantes y textura detallada. Absolutamente un digno sucesor hasta ahora“.

Asimismo, la crítica Christina Radish de Collider comentó que “para aquellos curiosos sobre la serie, sin spoilers, puedo decir que lo que realmente me gusta es el hecho de que todavía se siente épica en escala y alcance mientras cuenta una historia personal e íntima sobre una familia, mostrando tanto su amor como su disfunción“.