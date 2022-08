“House of the Dragon”: Comentarios de la crítica y detalles del estreno

Quedan tres semanas para el estreno de una nueva historia de Game of Thrones, y los fanáticos ya sienten en el aire el regreso de los dragones y la familia Targaryen a la pantalla chica.

La producción de HBO, desarrollada por Ryan Condal, Miguel Sapochnik y el propio George R. R. Martin, busca adentrarse en los detalles del estrepitoso descenso de la poderosa dinastía gobernante de los Siete Reinos, luego de encandilar a la audiencia a lo largo de la obra anterior.

Y es que no es para menos dado el impacto que tuvo la secuela inspirada en Canción de Hielo y Fuego, y posteriormente el bullado final que dejó a la mayoría de los fanáticos decepcionados, frustados o furiosos luego de seguir fervientemente una de las historias más fascinantes de la ficción medieval del último tiempo.

El universo con aquel polémico final, en donde se pudo presenciar en un fatídico close up el femicidio de la reina Daenerys por parte de su amante y sobrino, Jon Snow, hoy promete redimirse con esta nueva narrativa.

Esto ya que, a diferencia de Game of Thrones -que tuvo que improvisar un desenlace dado el retraso en la publicación de la última novela-, House of the Dragon sí cuenta con el material original finalizado (el libro Fuego y Sangre) y el apoyo en producción del creador del mundo de Westeros.

A estas promesas también se suman las voces de los críticos, que primero que nadie pudieron ver un adelanto exclusivo del primer capítulo en el avant premiere organizado por HBO la semana pasada. En la instancia, varios coincidieron con que será todo un desafío reencantar al público, pero House of the Dragon tendría la capacidad de hacerlo.

“No me gustó la última temporada de Game of Thrones. Para nada. Pero admito que el estreno de la serie House of the Dragon está muy bien hecho y definitivamente continuaré viéndola. Después de que terminó el episodio, mostraron una vista previa extendida de la temporada y se ve genial”, posteó el crítico Steven Weintraub de Collider.

I did not like the last season of #GameofThrones. At all. But I’ll admit the series premiere of #HouseOfTheDragonHBO is really well done and I’ll definitely continue watching. After the episode ended they showed an extended preview of the season and looks cool. pic.twitter.com/wzuIMkZWe0 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 28, 2022

En la misma línea, el crítico Brandon Katz de The Wrap mencionó que “el piloto de House of the Dragon explica muy eficientemente su contexto en relación con Game of Thrones, presenta a sus personajes principales y expone el conflicto central de la serie. Es un estreno fácil de seguir con colores vibrantes y textura detallada. Absolutamente un digno sucesor hasta ahora“.

The #HouseOfTheDragonHBO pilot very efficiently explains its context in relation to GoT, introduces its core characters, and lays out the central conflict of the series. It's an easy to follow premiere with vibrant colors and detailed texture. Absolutely a worthy successor so far pic.twitter.com/3lARILHfuv — Brandon Katz (@Great_Katzby) July 28, 2022

Asimismo, la crítica Christina Radish de Collider comentó que “para aquellos curiosos sobre la serie, sin spoilers, puedo decir que lo que realmente me gusta es el hecho de que todavía se siente épica en escala y alcance mientras cuenta una historia personal e íntima sobre una familia, mostrando tanto su amor como su disfunción“.

De la misma manera, Cat Combs de Black Girl Nerds aseguró que “¡No sabía cuánto extrañaba el tema principal de Game of Thrones hasta que lo escuché esta noche en el estreno de House of The Dragon! ¡Ese primer episodio es fantástico! No puedo esperar a ver qué sigue. Crucemos los dedos para que no se repita la temporada final de Game of Thrones“.

I didn’t know how much I missed the #GameofThrones theme song until I heard it tonight at the #HouseoftheDragon premiere! That first episode is fantastic! Can’t wait to see what’s next. Fingers crossed it’s no repeat of the final season of GoT. @BlackGirlNerds #hbo #HBOMax pic.twitter.com/8EZYC8iLY8 — Cat Combs (@ccfilmcritic) July 28, 2022

Definitivamente este es un estreno imperdible que se robará las discusiones sobre espectáculo el último semestre de este 2021, aunque habrá que esperar para saber si realmente esta producción materializará las expectativas que se tienen sobre ella.

El estreno del primer capítulo de esta saga será el 21 de agosto en HBO Max.