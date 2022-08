“Black Adam”: Escena post-créditos conecta al protagonista con el resto del Universo DC

Aún faltan un par de meses para el estreno de Black Adam y recientemente salió a la luz una escena post-créditos que establece la conexión del protagonista con el Universo Extendido de DC.

La próxima película de Warner Bros Discovery inspirada en los superhéroes de historietas genera muchas expectativas por cómo podría revolucionar la franquicia cinematográfica.

Hay que tener en cuenta que desde la compañía buscan reinventar el UEDC y este proyecto se apunta como una pieza fundamental. Pero la principal interrogante era cómo se relacionaba con el resto de los héroes.

Ahora, con una reciente filtración de un cameo a un importante personaje, las cosas parecen tener mayor sentido. Al final de la película se marcaría la relación y el lugar de Teth Adam en el Universo DC.

En detalle, la información que circula de manera extraoficial es que veremos a Viola Davis como Amanda Waller en la escena post-créditos de Black Adam.

Se trata de la agente de alto rango del Gobierno de Estados Unidos que ha aparecido anteriormente en filmes de DC como El Escuadrón Suicida (2016), Escuadrón Suicida (2021) y la serie El Pacificador.

Por el momento se desconoce qué ocurre en esa escena, pero ya ilusiona a los seguidores de la franquicia, siendo un importante punto de unión entre diferentes historias.

¿Walker era la segunda opción?

A pesar de que esta noticia entusiasma a los fanáticos, se levantaron algunas teorías que apuntan a que esta no era la idea original que manejaban desde la productora.

Bajo el marco de la reorganización de de DC Films, con planificación a un futuro dentro de los próximos 10 años, se pretende ir estableciendo a los personajes principales.

En este sentido, algunos rumores señalan que desde Warner Bros querían al Super de Henry Cavill para una aparición especial en Black Adam. Sin embargo, las negociaciones no habrían tenido éxito.

Si bien aún no hay nada confirmado, se cree que el actor no volvería a la franquicia, al menos no en este proyecto. Así es como habría surgido la alternativa de Viola Davis.

Sinopsis de la película

Dirigida por Jaume Collet-Serra, la historia comienza hace 5.000 años, cuando Black Adam (Dwayne Johnson) recibió los poderes de los dioses aunque fue encarcelado por usarlos de la forma incorrecta después de ver la muerte de su hijo.

Ahora está listo para desatar su manera única de hacer justicia en el mundo moderno, pero la Sociedad de la Justicia se ha reunido para hacerle frente y convencerlo de que no vuelva a usar su poder para el mal.