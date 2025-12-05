;

“Gestos ilustradores”: la clave para hacerte instantáneamente más persuasivo, según estudio

Una investigación de la USC analizó miles de charlas TED y concluyó que los gestos que “grafican” las palabras mejoran la claridad del mensaje.

Mario Vergara

“Gestos ilustradores”: la clave para hacerte instantáneamente más persuasivo, según estudio

“Gestos ilustradores”: la clave para hacerte instantáneamente más persuasivo, según estudio / skynesher

Para convencer a una audiencia, el movimiento de las manos es tan crucial como las palabras elegidas. Una nueva investigación publicada en el Journal of Marketing Research determina que los oradores que utilizan gestos visuales para acompañar su discurso son percibidos como más claros, competentes y persuasivos. El estudio fue liderado por Giovanni Luca Cascio Rizzo, profesor de la Universidad del Sur de California (USC).

El hallazgo se basa en un análisis masivo de datos. El equipo investigador utilizó inteligencia artificial para examinar 200.000 segmentos de video provenientes de más de 2.000 charlas TED. Los resultados mostraron que el uso de gestos específicos predecía mejores evaluaciones por parte de la audiencia, correlacionándose con más de 33 millones de “me gusta” en línea.

Estos datos se cruzaron con experimentos controlados donde 1.600 participantes evaluaron a distintos presentadores. La tendencia se mantuvo: aquellos que “hablaban con las manos” de forma coherente obtuvieron calificaciones superiores en eficacia comunicativa frente a quienes permanecían estáticos o realizaban movimientos inconexos.

La clave está en los “gestos ilustradores”

No cualquier movimiento funciona. El estudio distingue claramente entre el movimiento nervioso y los “ilustradores”. Estos últimos son gestos que representan visualmente la idea que se está verbalizando. Ejemplos efectivos incluyen separar las manos para indicar distancia, juntarlas para mostrar la unión de conceptos o dibujar ondas en el aire para describir fluctuaciones del mercado.

El mecanismo psicológico detrás de este éxito es la “fluidez de procesamiento”. Cuando los gestos convierten ideas abstractas en imágenes concretas, el cerebro del oyente procesa la información con menor esfuerzo. Esta facilidad de comprensión se traduce inconscientemente en una percepción positiva sobre la capacidad del orador.

Claridad sobre coreografía

La investigación advierte que el gesticular sin propósito —como agitar las manos al azar, señalar objetos irrelevantes o moverse por nerviosismo— no genera beneficios y puede distraer. La recomendación de los expertos es priorizar la claridad, permitiendo que las manos enfaticen naturalmente el tamaño, la dirección o la emoción del mensaje.

De cara al futuro, Cascio Rizzo y su equipo están explorando si esta habilidad es entrenable. Pruebas piloto sugieren que sesiones cortas de cinco minutos pueden mejorar significativamente el vocabulario no verbal. Asimismo, el uso de IA se expandirá para analizar cómo los gestos interactúan simultáneamente con la voz y las expresiones faciales para potenciar el liderazgo, publica The Conversation.

