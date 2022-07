Pedro Pascal será el protagonista de una nueva serie para HBO Max junto a David Harbour

Durante esta semana se confirmó que Pedro Pascal seguirá trabajando con HBO Max, aunque esta vez para una nueva serie de suspenso policial.

Mientras el público está a la espera de más actualizaciones y el próximo estreno de The Last of Us, desde la compañía anunciaron otro título que será protagonizado por el actor.

Se trata de My Dentist’s Murder Trial, donde compartirá pantalla con David Harbour, estrella de Stranger Things. Además, los reportes indican que ambos también cumplirán roles como productores ejecutivos.

De qué se trata el proyecto

Actualmente, la producción está en un proceso inicial, pero ya se conocen algunos detalles como que la historia está basada en hechos reales.

El caso que inspiró la trama es el del Dr. Gilberto Núñez, quien fue acusado de asesinar a su amigo Thomas Kolman. La noticia se popularizó en el año 2015, cuando se publicó en el New Yorker.

Los sucesos se remontan al 2011, cuando la víctima fue encontrada en su auto por una causa de muerte por envenenamiento. Se espera que la producción del streaming profundice en cada aspecto del caso.

La nueva serie de HBO Max con Pedro Pascal y David Harbour ya tiene en marcha el capítulo piloto, el cual será dirigido por Steve Conrad (En Búsqueda de la Felicidad).