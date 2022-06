“The Last of Us”: nuevas imágenes muestran a Pedro Pascal y Bella Ramsey en el rodaje

Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevas imágenes sobre The Last of Us, la esperada adaptación de HBO Max sobre el popular videojuego de PlayStation.

Los fanáticos de la historia llevan bastante tiempo esperando novedades de la serie y finalmente se entregó más material. En específico, es un nuevo vistazo a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Si bien hace algunos meses se presentaba la primera fotografía oficial de los protagonistas, esta vez si se puede apreciar de mejor manera a los personajes.

Es importante señalar que esta es una imagen oficial, compartida debidamente por HBO Max, bajo la autorización de Naughty Dog y PlayStation.

La foto de la serie fue revelada bajo el contexto del Summer Game Fest, mientras se entregaban nuevas noticias en torno al videojuego. Así, se marca la estrecha relación del título original con esta adaptación.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en el set

Pero la publicación de HBO no es lo único nuevo sobre la serie, ya que también se han viralizado algunos videos del set de rodaje, mostrando la ambientación y a los actores en acción.

Se trata de las populares filtraciones que tanto genera entre los fanáticos mientras que para los productores significan una verdadera molestia. Aunque en algunos casos resulta ser otro tipo de publicidad.

En los registros que llegan desde Canadá, donde se está grabando The Last of Us, se puede apreciar un gran trabajo de recreación, incluyendo los guiños al juego.

Uno de los detalles que no pasó desapercibidos entre los seguidores más atentos es la libreta que lleva Ellie (Ramsey). Esto hace referencia a los malos chistes de su personaje que intenta explicar.

Con las imágenes se ve principalmente la interacción de Pedro Pascal con la joven actriz, estableciendo una relación parental como en la historia. Revisa las nuevas imágenes de The Last of Us a continuación:

🎬 New exclusive behind the scenes video. Pedro Pascal (Joel) and Bella Ramsey (Ellie) film scenes walking around Salt Lake City (Calgary). #TheLastofUs pic.twitter.com/0txcd3dXAh — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) June 8, 2022

the journey is just beginning pic.twitter.com/NafclYkcvD — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) June 9, 2022

A new beginning ✨ 🎥 jaimep007 pic.twitter.com/xgMzc2std8 — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) June 9, 2022

ellie reading the pun/joke book ❤️#thelastofuspic.twitter.com/OySztvanyq — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) June 9, 2022