“No hay otra”: fanáticos de Margot Robbie rechazan a Lady Gaga como la nueva Harley Quinn

Luego de que se dieran a conocer las negociaciones de Lady Gaga para ser la nueva Harley Quinn, los fans de Margot Robbie se mostraron molestos por la decisión.

Desde Warner Bros. estarían buscando incluir a la fiel compañera del Príncipe Payaso para Joker 2 y la cantante sería la principal candidata para el papel.

De concretarse, Gaga sería la sucesora de Robbie luego de que esta asumiera el rol en El Escuadrón Suicida y Aves de Presa. De esta manera, se marcaría la llegada de otra doctora Harleen Frances Quinzel a la pantalla grande.

La noticia ha generado variadas reacciones en redes sociales, tanto por un nuevo tono que tomará la próxima película como por la inminente dupla que formaría con Joaquin Phoenix.

Una de las respuestas que más generó revuelo fue la del fandom de Margot Robbie. El grupo de seguidores de la actriz expresaron su molestia y aseguraron que “no pueden reemplazarla“.

A través de Twitter publicaron varios post bajo esta tónica. “Margot Robbie ES Harley Quinn y no hay otra que pueda reemplazarla en ese rol”.

Pero fueron más allá y también apuntaron a que “Margot necesita una película más como Harley para completar el arco de su personaje con Poison Ivy (Hiedra Venenosa). Sería un error si esto nunca ocurre”.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Joker 2 y las películas que hace la actriz australiana no pertenecen al mismo universo cinematográfico de DC. Hay que considerar que tampoco existe claridad sobre cómo se conformaría el futuro de la franquicia.

Hay una postura clara por parte de la mayoría de los fanáticos de Margot Robbie, un rechazo a Lady Gaga como la nueva Harley Quinn, en cualquier título.

Pero también hay seguidores de la cantante que no están muy conformes con su incorporación al mundo DC, menos interpretando a la villana.

“Amo a Lady Gaga con todo mi corazón, pero no puedo, podré ni quiero ver a nadie interpretando a Harley Quinn si no es la propia Margot Robbie”.

“Lady Gaga es súper talentosa, pero lo siento, intentar verla como Harley Quinn sería tan duro como ver a alguien que no sea Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man“, son parte de algunos comentarios en las redes.

También se cuestiona si el hecho de que Joker 2 tome un rumbo musical sea la mejor opción. Esto podría cambiar totalmente el foco y sentido que e significó un gran éxito en el año 2019.

Margot Robbie IS Harley Quinn and there's no one that could ever replace her in the role pic.twitter.com/Jdf2aY5dRt

— kamala khan's lawyer (@Targ_Nation) June 13, 2022