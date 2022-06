Las últimas jornadas han estado marcadas por noticas en torno a Joker 2 y recientemente se dio a conocer la posibilidad de que Lady Gaga llegue al proyecto.

Según informaron desde The Hollywood Reporter, la cantante y actriz estaría negociando con Warner Bros para unirse a la película.

En caso de que las conversaciones lleguen a buen puerto, se uniría a Joaquin Phoenix en el elenco principal para la secuela del éxito estrenado en 2019.

Además, desde la fuente apuntan a que Gaga asumiría un rol protagónico, dando vida a un personaje muy importante dentro del Universo DC y de Batman.

Todo indica que la neoyorquina de 36 años sería la encargada de darle vida a la doctora Harleen Frances Quinzel, más conocida como Harley Quinn en su conversión a villana.

Esto toma fuerza luego de que el director de la película, Todd Phillips, publicara una foto del guion de la película donde se aprecia el título provisional: “Joker: Folie à Deux”. Dentro de sus traducciones literales es: “Locura Compartida“.

Tras esta publicación que se viralizó en redes sociales, los rumores comenzaron rápidamente a pensar en un acompañante para el Guasón.

Además, si se ve desde otro punto de vista, ‘Folie à Deux’ hace referencia a un trastorno psicótico compartido. Algo así como paranoias o delirios propios de la psicosis que se transmiten de un individuo a otro.

De esta forma, la información cuadra para que veamos a Harley Quinn, aunque esta vez no sería la de Margot Robbie (Escuadrón Suicida).

Otro de los puntos que abordó THR es que para Joker 2 la compañera del Guasón podría darle toques musicales la película, dándole más opciones a Lady Gaga.

Todd Phillips confirms ‘JOKER 2’ is in the works. pic.twitter.com/4GazT6J8KR

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 7, 2022