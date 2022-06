Durante las últimas jornadas viene creciendo un rumor sobre una nueva serie en la que estaría trabajando Star Wars y que estaría basada en un controversial personaje.

Específicamente, se trataría de un spin-off que desprende de Obi-Wan Kenobi, historia que trajo de regreso a varios personajes y presentó por primera vez a otros en live-action.

Precisamente bajo este grupo de ‘debutantes’ en el formato se encontraría el protagonista del eventual proyecto. Según la información que dio a conocer Real Screen Geek, se trata de Reva.

La Tercera Hermana, quien es interpretada por Moses Ingram, tiene un papel principal dentro de Kenobi y resulta clave para desarrollo de la historia.

Además, hay que tener en cuenta que llega para ampliar lo que se conoce en torno a los inquisidores, mostrándolo en pantalla, en una serie canon y de formato acción real.

Es precisamente por esto que a Star Wars le interesaría seguir profundizando en Reva con la creación de un spin-off. Al menos esta sería una de las razones principales.

Exclusive: 'Obi-Wan Kenobi' Reva Spin-Off Series In The Works For Disney Plus: https://t.co/kzsMrY7EPQ pic.twitter.com/4XWJiTUHrq

— ScreenGeek (@RealScreenGeek) June 9, 2022