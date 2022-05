Star Wars sigue haciendo noticia por estos días, pero esta vez se trata de algo negativo, ya que la actriz Moses Ingram denunció ataques racistas a través de las redes sociales.

Luego del esperado estreno de Kenobi, los fanáticos de la franquicia han disfrutado de un buen momento para la historia. Además, en la pasada Star Wars Celebration se dieron varios anuncios importantes.

Sin embargo, parece que todo lo bueno se ve empañado por el reprochable actuar de un grupo de fans violentos. Si bien no es la primera vez que se vinculan hechos de acoso a la saga (previamente con Daisy Ridley), sería el primer caso de racismo tan marcado.

La intérprete de 29 años es la encargada de darle vida a Reva, inquisidora también conocida como la Tercera Hermana. Se trata de un papel muy importante en el desarrollo de la trama central.

A pesar de su rol y recibir buena crítica de los expertos en base a su trabajo, existe un apartado que está en su contra. Este grupo de personas apunta netamente con insultos raciales en los que se le acusaba de ser “contratada -únicamente- por la diversidad”.

Fueron este tipo de mensajes, junto a otros muchos más de peor intención y palabras, que la actriz recibió en sus redes sociales durante los últimos días.

Moses decidió compartir algunos ejemplos para exponer el acoso. También publicó algunas historias en su cuenta de Instagram hablando sobre el tema.

Luego de mostrar las capturas de pantalla, en las historias dijo que “hay cientos de esos“. Pero también dedicó algunas palabras para agradecer a quienes la apoyan y defienden ante esta situación.

“Ya saben, no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio“, sostuvo la actriz.

“Y entonces cuestiono mis propósitos, incluso estando aquí frente a ustedes diciendo que esto está sucediendo. Realmente no lo sé. Creo que lo que me molesta es esa especie de sentimiento que he tenido dentro de mí“.

“Este sentimiento de algo que nadie me ha dicho, pero que es como si tuviera que callarme y aceptarlo. Solo tengo que enterrarlo. Y yo no estoy hecha así”, añadió.

Debido a la preocupante situación de racismo que está viviendo Moses Ingram, además de la alarmante escalada a las amenazas de muerte, Star Wars decidió pronunciarse al respecto.

Lo que se esperaba fuera toda una fiesta y solo celebración para el estreno de Kenobi, tiene este lamentable episodio. Pero desde la franquicia enviaron un claro mensaje a través de Twitter.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y emocionados de que se desarrolle la historia de Reva. Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos”, escribieron.

Además, hicieron una publicación haciendo un llamado a no optar por el mal camino. “Hay más de 20 millones de especies sensibles en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista“.

There are more than 20 million sentient species in the Star Wars galaxy, don’t choose to be a racist.

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022