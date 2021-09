“The Last of Us”: HBO reveló la primera imagen de la serie con Pedro Pascal como Joel

Hace un tiempo se confirmó la realización de una serie basada en el popular videojuego The Last of US, protagonizada por el chileno Pedro Pascal.

Durante el trabajo de rodaje y producción solo se habían filtrados algunas imágenes del set de grabación u objetos utilizados tanto por los personajes como por la dirección.

Entre los seguidores del juego ya se ha generado una alta expectativa, a la espera de los primeros avances y adelantos significativos. Pero el domingo recién pasado, los fanáticos tuvieron la posibilidad de ver la primera imagen.

Neil Druckmann, uno de los creadores del proyecto de HBO, compartió una foto en redes sociales donde expresó su emoción. “Cuando los vi por primera vez en el set con el traje completo, pensé: ‘¡Mierda! ¡Son Joel y Ellie!‘”, escribió en el post.

El escritor aseguró que la adaptación del título desarrollado por Naughty Dog “está a toda máquina” y se mostró ansioso por mostrar más.

Pedro Pascal y Bella Ramsey

La imagen nos muestra a Joel (Pedro Pascal) junto a Ellie (Bella Ramsey) observando un avión estrellado en el campo. La foto fue viralizada rápidamente y la compartieron varios miembros del equipo.

El actor chileno publicó un tweet con el primer avance significativo de la serie The Last of US, con la frase “Te tengo, niña”, haciendo alusión a la interacción de los personajes.

Si bien en el registro solamente se pueden apreciar a los personajes de espalda, las expectativas son altas y existe ilusión con una gran serie.

Cabe mencionar que en el resto del elenco destacan Gabriel Luna como Tommy, Nico Parker como la hija de Joel y Merle Dandridge, líder de las “Luciérnagas”.

Además, el guion está a cargo de Craig Mazin, quien trabajó en la reconocida serie Chernobyl, también producida por HBO y se complementa con Druckman en la escritura.