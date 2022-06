Celebrando 100 años de Nosferatu: este fin de semana vuelve el Festival de Cine Europeo con versión presencial y online

¡Atención amantes del séptimo arte! Ya que este fin de semana inicia una nueva edición del Festival de Cine Europeo en el país, cita que reúne a las mejores películas del viejo continente y que este año se realizará tanto en forma presencial como online.

En búsqueda de más detalles de esta instancia del cine internacional, el Ciudadano ADN conversó con la curadora del festival, Mer García Navas, quien entregó detalles de está edición 2022, la cual contará con un especial dedicado a los 100 años de la cinta Nosferatu de 1922.

“La idea de la Unión Europea es que Chile pueda acceder al cine del continente a lo largo de todo el país y por eso estamos en 21 sedes, tratando de abarcar de Arica a Punta Arenas, más que nada para que la gente pueda volver a la presencialidad”, indicó la directora de arte.

En esa línea, la también investigadora señaló que “lamentablemente hay una gran cantidad de películas a las cuales no tenemos acceso, porque no llegan a las salas comerciales y las vemos a través de festivales”, tal como sucede en esta ocasión.

Los temas del festival

Respecto a los temas que tocará la edición 2022 del Festival de Cine Europeo, Mer García precisó que la selección de las películas participantes se hace en conjunto a la Unión Europea con “grandes temas que se dan en todo el mundo y en Chile también”, como la migración, la disidencia sexo-génerica y la vejez.

“En este caso, estamos absolutamente centrados en la mirada de Europa, que tiene temas muy importantes, por ejemplo, la inmigración, que afecta a todo el mundo y de esa forma los y las espectadoras puede tener una visión muy diferente de la Europa turística”, añadió.

Los 100 años de Nosferatu

Asimismo, Mer García adelantó que esta edición del festival contará con una actividad especial dedicada a los 100 años de Nosferatu, del director alemán Friedrich Murnau.

“Es una actividad de la Usach, adoptada por el festival de cine, a partir de ahí hay conversatorios y se va a poder ver la película con una banda en vivo, que es una actividad increíble”, complementó.

“Murnau es la base del cine europeo y siempre hay que entender la historia de la cinematografía para comprender la actual y ver la evolución que hemos tenido, porque el cine es un lenguaje vivo y avanza continuamente”, apuntó la curadora.

Es más, la directora de arte adelantó que va a existir una charla con Carlos Ovando, director de fotografía especializado en la luz del cine expresionista alemán de Murnau.

Asimismo, Mer García aclaró que en esta edición 2022 no hay películas rusas porque no pertenecen a la Unión Europea, pero aún no siendo parte de esta entidad geopolítica, el festival de cine contará con una cinta de Ucrania.

¿Cuándo y cómo puedo participar en el Festival de Cine Europeo?

El Festival de Cine Europeo tiene un carácter gratuito y se realizará entre el 9 y el 26 de junio, de forma presencial y online.

La instancia contará con sedes en Arica, Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, Castro, Puerto Natales y Punta Arenas y para conocer el calendario de actividades puede pinchar el siguiente link.

También se ofrecerá la posibilidad de ver las películas online, para lo cual solo debes crear un contraseña, la cual te permitirá por 24 horas ver todas las cintas disponibles.