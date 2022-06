Luego de una larga espera, los fanáticos de todo el mundo finalmente podrán disfrutar del estreno de la sexta temporada de Peaky Blinders en Netflix.

Después de tres años de incertidumbre desde el lanzamiento de su quinta entrega en 2019, cada vez falta menos para la tanda final de capítulos de esta exitosa serie.

Ha pasado un buen tiempo desde la última emisión en la plataforma. Desde entonces se sintió el lamentable fallecimiento Helen McCrory, actriz que le daba vida a Polly Gray.

Por otra parte, la historia dejó en vilo una trama con mucho que contar de cara al fin de esta producción que fue lanzada en 2013 de la mano de la BBC. Ahora, retomará los hechos el viernes 10 de junio en las pantallas de Netflix.

La familia Shelby no atraviesa un buen momento, Tommy (Cillian Murphy) se encuentra agobiado por la situación. Todo se complica en diferentes ámbitos y se pone cuesta arriba.

Ahora, los nuevos episodios nos ubicarán en el contexto histórico anterior a la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo escalando y teniendo mayor presencia en diferentes países.

El escenario nacional toma relevancia, sobre todo si se considera que los protagonistas ya no son los mismos Peaky Blinders del principio y dejaron de ser unos simples pandilleros.

En este momento importa la estabilidad política, social y económica del Reino Unido. Las cosas han cambiado, pero los problemas también son mayores.

Además de los protagonistas Shelby, en el resto del reparto veremos de regreso a Annabelle Wallis (Grace), Kate Phillips (Linda), Anya Taylor-Joy (Gina) y Tom Hardy (Alfie).

También se confirmó la llegada de Stephen Graham, aunque no lo hará para interpreta a Al Capone, algo que se venía rumoreando previo al estreno en Reino Unido.

Ya está todo preparado para el estreno de la nueva temporada de Peaky Blinders en Netflix, que llegará este semana. Así, se comienza a marcar el último ciclo de la serie.

