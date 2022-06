“Black Adam”: DC presentó el primer póster oficial de la película

Durante la tarde de este martes, Warner Bros y DC presentaron el primer póster oficial de Black Adam, su próxima película conjunta cuyo estreno será pronto.

Luego de que se confirmara el proyecto se generó mucha expectativa en torno al filme, intensificándose aún más al confirmarse el protagonismo de Dwayne Johnson.

A pesar del respaldo que existe por parte de los fanáticos no se ha revelado mucha información, menos imágenes oficiales. Todo el material ha salido de filtraciones o en base a las publicaciones del actor en sus redes sociales.

Sin embargo, esta jornada se mostró la primera imagen de promoción para la película. En el póster se aprecia a ‘La Roca’ con el traje de este antihéroe y la leyenda “el mundo necesitaba un héroe, tiene a Black Adam”.

Detalles de la película

Con esta producción de Warner Bros veremos por primera vez en la pantalla a este personaje del mundo de los cómics bastante particular, lo que emociona a los fanáticos.

Además, marca la llegada de Johnson a la franquicia de DC, iniciando en el mundo de los superhéroes y villanos, lo que también llama la atención.

Según lo que se ha reporteado por diferentes especialistas, es que veremos algo más oscuro, a un personaje “peligroso y rudo”. La actitud de Adam marca la diferencia y el tono de la película en el Universo DC.

“Fui un esclavo hasta mi muerte. Después, renací como un dios. No me arrodillo ante nadie. Puedes ser el destructor de este mundo, o puedes ser su salvador. Hay héroes y villanos, pero los héroes no matan a las personas. Bien, yo lo hago“, es parte de lo que dice el protagonista.

Imágenes del rodaje

Desde un comienzo, ‘La Roca’ se mostró emocionado por encarnar a este personaje y se ha encargado de compartir fotografías en sus redes sociales.

Más allá de lo que se puede mostrar o no, el actor ha mostrado fotos del rodaje de la película que dejan ver a los fanáticos cómo se ha trabajado en el proyecto.

Así, la espera para Black Adam se ha ido haciendo más amena, con imágenes, filtraciones y ahora el primer póster oficial. Además, este miércoles 8 de junio se liberará el tráiler. Cabe recordar que la cinta llegará a los cines el próximo 21 de octubre.